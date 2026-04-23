Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal con un parte médico: le dice adiós a la temporada y esperan que llegue al Mundial

Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada con el Barcelona debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Así lo confirmó el parte médico oficial difundido por el club catalán, que también señala la expectativa de que el joven delantero se recupere a tiempo para disputar el Mundial de 2026.

El comunicado emitido este jueves indica que Yamal seguirá un tratamiento conservador y remarca que, si bien estará fuera de las canchas en esta recta final de LaLiga, se prevé que pueda estar disponible para la cita mundialista. “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, precisa el informe, que anticipa su ausencia en lo que resta de la temporada.

La lesión se produjo este miércoles durante el encuentro en el que Barcelona derrotó al Celta de Vigo, en una nueva jornada de LaLiga, torneo que el club azulgrana lidera con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid. A pesar de estar eliminado de la Champions League, LaLiga representa el objetivo principal, y el equipo parece encaminarse hacia su obtención con seis fechas por disputarse, aunque deberán enfrentar al Real Madrid en el Camp Nou en esta última fase.

Yamal, que cumplirá 19 años en julio, sufrió la lesión al ejecutar un penal que terminó marcando el 1-0 definitivo contra el Celta. Tras convertir, el jugador caminó unos pasos y cayó al suelo evidenciando dolor, lo que generó gran preocupación entre los seguidores y medios españoles.

Horas más tarde, el propio futbolista se expresó en sus redes sociales: “Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”. Además, agregó: “Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y ¡Visca el Barça!”.

La recuperación de Yamal requerirá entre cuatro y seis semanas, lo que descarta su participación en el cierre de LaLiga. El reto ahora se traslada a la selección española, dirigida por Luis de la Fuente, ya que su máxima figura llegará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sin ritmo de competencia. España debutará en el torneo el 15 de junio contra Cabo Verde, para luego enfrentar a Arabia Saudita el 21 y a Uruguay el 26, en la fase de grupos.

Este grupo interesa especialmente a Argentina, ya que el segundo clasificado se cruzará en los octavos de final con el líder del grupo J, donde la selección de Lionel Scaloni es la clara favorita frente a Argelia, Austria y Jordania.