«Bancaste a Villarruel y Pagano, en la vida real vos dejabas caer al Gobierno»: Lilia Lemoine cruzó al Gordo Dan y agitó más la interna libertaria

La interna libertaria, que evidencia las crecientes diferencias entre Karina Milei y Santiago Caputo, sumó este viernes un nuevo capítulo protagonizado por figuras destacadas del ecosistema digital del oficialismo.

La diputada Lilia Lemoine, amiga cercana de Javier Milei y firme defensora de su hermana Karina, cruzó a Daniel Parisini, conocido en redes como «Gordo Dan», acusándolo de haber apoyado a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la legisladora Marcela Pagano, ambas enemistadas actualmente con el Presidente.

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón. Me cansé”, escribió Lemoine en la red social X, en respuesta a una crítica de Parisini por haberle aconsejado a un usuario dejar de seguir a Milei si estaba disconforme con la gestión oficial.

Este intercambio desató una discusión cargada de ironías que expuso nuevamente la interna a plena luz en el espacio gubernamental. Parisini replicó: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

Lemoine respondió con una provocación: “Dan… vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir… No creo que seas tan boludo como Mengolini. ¿O sí? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”.

Tras un breve silencio, en el que ambos interactuaron con otros usuarios, Parisini insistió: “Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener solo 2 puntos más de IQ que Fijap. Te mando un abrazo”. La diputada concluyó con más ironía: “Ya está, renuncio a la banca. Ganaste, Dan. Adiós”, frase a la que él respondió: “Por favor, hacelo Lilia, nos harías un favor a todos”.

Estos cruces reflejan el endurecimiento de la disputa que libran Karina Milei y Santiago Caputo, trasladada a las redes a través de sus principales aliados. Lemoine puso de manifiesto esta fractura al replicar un mensaje que advierte que “si no bancás a Karina, no bancás a Javier. La ecuación es muy sencilla”.

A la controversia se sumó el legislador bonaerense Agustín Romo, referente de Las Fuerzas del Cielo, quien pidió: “Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar”. Romo es objeto de un intento de desgaste por parte del armador Sebastián Pareja, designado por Karina Milei, que incluso busca remover su jefatura del bloque libertario en la Legislatura provincial.

Respecto a estas tensiones, Lemoine aclaró: “Banco a Milei y por eso banco a Pareja, aunque me dejó afuera de la campaña del ’23. Aunque lo puteo, le discuto y siento que no me da bola la mayoría de las veces… no lo vi traicionar a Javier. Como sí vi a otros que por soberbia o inmadurez fueron funcionales a sus enemigos”.

Asimismo, matizó su postura: “Yo defiendo a Pareja igual que a Adorni, Sandra o a Santi Caputo. O al mismísimo Dan… porque son todos necesarios para Javier y no lo han traicionado. Hasta donde yo sé”.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia y el asesor estrella de Milei volvieron a reunirse este viernes en la Casa Rosada durante una nueva sesión de la mesa política. El núcleo del Gobierno busca cerrar filas en apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por el escándalo de los vuelos privados y propiedades sin declarar.