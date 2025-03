Bahía Blanca habilitó un alias para hacer donaciones en dinero

El temporal en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, por el que ya confirmaron 13 víctimas fatales, conmociona al país.

Con el fin de colaborar con la asistencia social a las familias afectadas por el temporal, habilitaron el alias BAHIAXBAHIA para recibir aportes y donaciones. Además, se dispuso dos puntos de recolección de donaciones: uno en el Dow Center (Rodríguez 4985), en el Aula Magna de la UNS (Colón 80) y en el depósito municipal (Donado 910).

En concreto, las autoridades solicitan la colaboración ciudadana mediante la donación de:

•Alimentos no perecederos

•Productos de limpieza e higiene personal (Lavandina).

•Agua potable envasada

•Frazadas y abrigos

•Colchones

•Ropa de cama y toallas

•Alimento balanceado.

Inundaciones en Bahía Blanca: Patricia Bullrich, Axel Kicillof y Luis Petri están en la ciudad

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, están desde ayer en la ciudad de Bahía Blanca para coordinar la logística por el temporal que dejó 10 muertos y cientos de evacuados.

El mandatario provincial subió una serie de fotos en la madrugada de este sábado a su cuenta de X en la que se lo ve con Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, luego de picantes cruces en los últimos días por la ola de inseguridad en suelo bonaerense.

Además, en la fotografía aparecen el intendente bahiense, Fernando Susbielles, y los ministros de la Provincia Javier Alonso (Seguridad) y Martín Marinucci (Transporte).

«Agradezco a todos los equipos municipales, provinciales y nacionales que han trabajado intensamente para enfrentar esta catástrofe», dijo Kicillof, el «borrado» de las fotos oficiales de la comunicación libertaria que no aparece ni en el video que subió la ministra Bullrich, ni en la galería de imágenes de Petri, que si muestra al diputado José Luis Espert, posible candidato en las próximas elecciones legislativas nacionales en las listas del mileismo en Provincia.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia dijo, en diálogo con Maxi Montenegro, que la situación es “excepcional”. “La lluvia fue sin precedentes y se mezcló con la marea que está alta”, dijo. Y precisó: “Acá había inundaciones bastante a menudo por un canal que se desbordaba en la ciudad. Como las lluvias tenían como récord histórico de 150 mm/175 mm, lo hicieron para que aguantara lluvias de 200 mm. En las últimas horas, acaba de llover el doble”.

El gobernador aseguró que “no mantuvo ningún cruce” con el presidente Javier Milei, pero cuestionó: “Le pedí cuatro reuniones y lo único que hace… y recién tuiteó de nuevo… Es inoportuno”. Sin embargo, evitó confrontar con los funcionarios nacionales: “Me parece inoportuno polemizar, no voy a hacerlo. Nosotros estamos para trabajar, la última vez lo hicimos con menos colaboración, pero la necesitabamos. Hoy la tenemos y yo la agradezco y la reconozco, nunca hice otra cosa. No me gusta insultar, las provocaciones son para otras cosas. Estamos grandes para en un hecho así hacer campaña electoral”, dijo.

Kicillof remarcó que el contacto con la gestión libertaria surgió de parte del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que está en el comité de crisis interministerial. “Se comunicó con su par [Guillermo] Francos y, a partir de ahí, se habilitó un contacto con Patricia Bullrich. Así que en ese sentido estamos articulando con el municipio y luego con el gobierno nacional, y ya solicitando fondos específicos como los famosos ATN, que es plata de las provincias para diferentes usos, uno de ellos emergencias”, explicó.