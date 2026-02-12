Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos, setlist y todo sobre sus shows el 13, 14 y 15 de febrero

Bad Bunny llega a la Argentina este 13, 14 y 15 de febrero, tras consagrarse ganador del Grammy más prestigioso y encabezar el show de mediotiempo en el Super Bowl. El cantante puertorriqueño hará historia en el Estadio de River Plate con tres noches consecutivas, en el marco de su aclamada gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Semanas atrás, Benito Antonio Martínez Ocasio se convirtió en el primer músico en ganar el Grammy al Álbum del Año con un disco totalmente en español. Una semana más tarde, protagonizó el show del entretiempo del Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano, con un un show íntegramente en español. Ahora, regresa a Buenos Aires luego de su visita en 2022, cuando agotó dos funciones en el estadio Vélez y consolidó un fuerte vínculo con el público argentino.

Cómo comprar las últimas entradas para ver a Bad Bunny en River

Aún hay entradas disponibles para el show de Bad Bunny en River este viernes 13 de febrero. Las del sábado 14 y domingo 15 están agotadas. Los tickets se pueden adquirir de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar. Se desaconseja comprar fuera del sitio oficial para evitar caer en estafas.

Los precios oficiales, sector por sector, son los siguientes:

STAGE A: $420.000 + SC

STAGE B: $420.000 + SC

LOS VECINOS: $400.000 + SC

CAMPO DELANTERO: $350.000 + SC

PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO PREFERENCIALES: $370.000 + SC

PLATEAS SIVORI MEDIA: $2400.000 + SC

PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO ALTAS: $225.000 + SC

CAMPO GENERAL: $175.000 + SC

PLATEA SIVORI ALTA: $120.000 + SC

Bad Bunny en River: cómo llegar al estadio Monumental en tren, colectivo y subte

Trenes:

Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria

Sentido a Villa Rosa:

Último viernes: 23:57

Último sábado: 00:07

Último domingo: 23:42

Sentido a Retiro:

Último viernes: 23:54

Último sábado: 23:52

Último domingo: 23:42

Colectivos:

Metrobús Cabildo: líneas: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194

Barrancas de Belgrano: líneas: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130

Avenida Libertador. líneas: 15, 28, 29, 107, 130

Ciudad Universitaria: líneas: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160

Desvíos de colectivos:

Línea 15: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo

Línea 28: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Ciudad Universitaria

Línea 29: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo

Línea 107: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Monroe y Cabildo

Línea 130: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo

Subte:

Línea D: Estación Congreso. Funcionará los tres días con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Una vez finalizado el horario habitual, el único ingreso será por Congreso de Tucumán. Para bajar, van a estar habilitadas las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de julio.

Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber

Horarios

Apertura de puertas: 16.00

Opening: 19

Show de CHUWI: 20.00

Show de Bad Bunny: 21.00

Accesos

Campo Trasero: Av. Libertador y Campos Salles.

Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo.

Campo Delantero / Stage B: Av. Libertador y Udaondo.

Plateas Centenario (Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo.

Campo Delantero / Stage A / Los Vecinos: Av. Alcorta y Monroe.

Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe.

Plateas Sívori Media: Av. Alcorta y Monroe.

Plateas Sívori Alta: Av. Alcorta y Monroe.

Objetos prohibidos

Equipos de fotografía y video.

Palos de banderas y selfie sticks.

Armas de fuego o punzantes.

Pirotecnia / explosivos.

Sustancias ilegales.

Drones.

Punteros laser.

Bebidas de cualquier tipo.

Alimentos de cualquier tipo.

Fuegos artificiales.

Paraguas, mates, mochilas grandes.

Animales, a excepción de perros de compañía.

Skates, monopatines o vehículos personales motorizados.

Coches de bebés.

Accesibilidad

Las personas con movilidad reducida y un acompañante podrán acceder a la Platea Belgrano Baja, un sector con espacios y baños adaptados. El ingreso será por Av. Libertador y Udaondo (Puente Labruna), donde el personal guiará el recorrido hasta la ubicación asignada. Se solicitará Certificado Único de Discapacidad.

Estacionamiento

Setlist completo de Bad Bunny: qué canciones se espera que suenen

Los shows de Bad Bunny en Argentina prometen un repaso por sus temas más icónicos y sus canciones más recientes del álbum Debí Tirar Más Fotos, con el que se consagró ganador en los Grammys. Además, se espera que incluya algunas de sus colaboraciones con artistas como Jhayco, J Balvin, Ozuna y Karol G. A continuación, el posible setlist:

LA MuDANZA

Callaíta

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

Concho

Concho Interlude

La Casita

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

CAFé CON RON

Main Stage

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

BOKeTE

Ahora me llama

LATINA FOREVA / Si antes te hubiera conocido

DÁKITI

El apagón

DtMF

EoO