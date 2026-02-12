Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos, setlist y todo sobre sus shows el 13, 14 y 15 de febrero

Bad Bunny llega a la Argentina este 13, 14 y 15 de febrero, tras consagrarse ganador del Grammy más prestigioso y encabezar el show de mediotiempo en el Super Bowl. El cantante puertorriqueño hará historia en el Estadio de River Plate con tres noches consecutivas, en el marco de su aclamada gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.
Semanas atrás, Benito Antonio Martínez Ocasio se convirtió en el primer músico en ganar el Grammy al Álbum del Año con un disco totalmente en español. Una semana más tarde, protagonizó el show del entretiempo del Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano, con un un show íntegramente en español. Ahora, regresa a Buenos Aires luego de su visita en 2022, cuando agotó dos funciones en el estadio Vélez y consolidó un fuerte vínculo con el público argentino.
Cómo comprar las últimas entradas para ver a Bad Bunny en River
Aún hay entradas disponibles para el show de Bad Bunny en River este viernes 13 de febrero. Las del sábado 14 y domingo 15 están agotadas. Los tickets se pueden adquirir de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar. Se desaconseja comprar fuera del sitio oficial para evitar caer en estafas.
Los precios oficiales, sector por sector, son los siguientes:
STAGE A: $420.000 + SC
STAGE B: $420.000 + SC
LOS VECINOS: $400.000 + SC
CAMPO DELANTERO: $350.000 + SC
PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO PREFERENCIALES: $370.000 + SC
PLATEAS SIVORI MEDIA: $2400.000 + SC
PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO ALTAS: $225.000 + SC
CAMPO GENERAL: $175.000 + SC
PLATEA SIVORI ALTA: $120.000 + SC
Bad Bunny en River: cómo llegar al estadio Monumental en tren, colectivo y subte
Trenes:
Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria
Sentido a Villa Rosa:
Último viernes: 23:57
Último sábado: 00:07
Último domingo: 23:42
Sentido a Retiro:
Último viernes: 23:54
Último sábado: 23:52
Último domingo: 23:42
Colectivos:
Metrobús Cabildo: líneas: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194
Barrancas de Belgrano: líneas: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130
Avenida Libertador. líneas: 15, 28, 29, 107, 130
Ciudad Universitaria: líneas: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160
Desvíos de colectivos:
Línea 15: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo
Línea 28: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Ciudad Universitaria
Línea 29: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo
Línea 107: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Monroe y Cabildo
Línea 130: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo
Subte:
Línea D: Estación Congreso. Funcionará los tres días con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Una vez finalizado el horario habitual, el único ingreso será por Congreso de Tucumán. Para bajar, van a estar habilitadas las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de julio.
Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber
Horarios
Apertura de puertas: 16.00
Opening: 19
Show de CHUWI: 20.00
Show de Bad Bunny: 21.00
Accesos
Campo Trasero: Av. Libertador y Campos Salles.
Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo.
Campo Delantero / Stage B: Av. Libertador y Udaondo.
Plateas Centenario (Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo.
Campo Delantero / Stage A / Los Vecinos: Av. Alcorta y Monroe.
Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe.
Plateas Sívori Media: Av. Alcorta y Monroe.
Plateas Sívori Alta: Av. Alcorta y Monroe.
Objetos prohibidos
Equipos de fotografía y video.
Palos de banderas y selfie sticks.
Armas de fuego o punzantes.
Pirotecnia / explosivos.
Sustancias ilegales.
Drones.
Punteros laser.
Bebidas de cualquier tipo.
Alimentos de cualquier tipo.
Fuegos artificiales.
Paraguas, mates, mochilas grandes.
Animales, a excepción de perros de compañía.
Skates, monopatines o vehículos personales motorizados.
Coches de bebés.
Accesibilidad
Las personas con movilidad reducida y un acompañante podrán acceder a la Platea Belgrano Baja, un sector con espacios y baños adaptados. El ingreso será por Av. Libertador y Udaondo (Puente Labruna), donde el personal guiará el recorrido hasta la ubicación asignada. Se solicitará Certificado Único de Discapacidad.
Estacionamiento
Propuestas gastronómicas
Setlist completo de Bad Bunny: qué canciones se espera que suenen
Los shows de Bad Bunny en Argentina prometen un repaso por sus temas más icónicos y sus canciones más recientes del álbum Debí Tirar Más Fotos, con el que se consagró ganador en los Grammys. Además, se espera que incluya algunas de sus colaboraciones con artistas como Jhayco, J Balvin, Ozuna y Karol G. A continuación, el posible setlist:
LA MuDANZA
Callaíta
PIToRRO DE COCO
WELTiTA
TURiSTA
BAILE INoLVIDABLE
NUEVAYoL
Concho
Concho Interlude
La Casita
VeLDÁ
Tití me preguntó
Neverita
Si veo a tu mamá
VOY A LLeVARTE PA PR
Me porto bonito
No me conoce
Bichiyal
Yo perreo sola
Efecto
Safaera
Diles
MONACO
CAFé CON RON
Main Stage
Ojitos lindos
La canción
KLOuFRENS
BOKeTE
Ahora me llama
LATINA FOREVA / Si antes te hubiera conocido
DÁKITI
El apagón
DtMF
EoO