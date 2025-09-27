Baby Fútbol: Municipales Makalle festeja en Lapachito con goles y compañerismo

27 de septiembre de 2025 Lectores: 21

LAPACHITO – Los niños del Club Municipales Makallé vivieron una jornada de fútbol y camaradería en esta localidad, donde disputaron partidos de baby fútbol que, aunque suspendidos por el clima, dejaron resultados destacados y un ambiente de unión entre los pequeños futbolistas.

Los encuentros, programados para hoy, se vieron afectados por las condiciones climáticas, pero no impidieron que los jugadores de las categorías 6-7 y 8-9 años demostraran su talento sobre la cancha. En la categoría menor, Municipales se impuso 2-0 con un destacado doblete de Renzo Valenzuela, mientras que en la división 8-9 años el partido terminó empatado 1-1.

A pesar de la suspensión definitiva por el mal tiempo, los niños disfrutaron de un ambiente de camaradería y compañerismo, fortaleciendo los lazos entre los equipos. La experiencia en Lapachito permitió a los jóvenes futbolistas adquirir nuevas vivencias en un contexto deportivo.

Reconocimiento a la comunidad

Desde la comisión directiva del club destacaron la organización logística y el respaldo de los padres, quienes colaboraron activamente en el traslado de los niños. «Agradecemos a las familias por su compromiso constante con esta categoría», señalaron desde la institución, valorando el esfuerzo conjunto que hace posible estas actividades formativas.