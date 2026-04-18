Axel Kicillof, en su gira progresista por España: “No voy a forzar una candidatura y provocar una ruptura total del peronismo”

“No voy a forzar una candidatura ni provocar una ruptura total del peronismo”, afirmó Axel Kicillof en diálogo con Clarín durante la cumbre progresista internacional que se realiza en Barcelona, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires se desempeña como orador.

Aunque su agenda en España le otorga una proyección internacional como posible postulante a la presidencia en las elecciones nacionales del próximo año, Kicillof insistió: “No soy candidato”.

“El desafío hoy es reconstruir una oposición fragmentada por disputas internas, lo cual no es sencillo. Decir hoy que soy candidato a presidente, ¿de qué? ¿de quién? Hoy soy gobernador, que es mucho más que ser candidato”, enfatizó en la conversación con Clarín.

“Estoy aquí en calidad de gobernador, no de candidato. Después, si alguien quiere ver un candidato…”, dijo dejando la frase abierta. “También lo de Milei asusta. La gente aquí me dice: ‘Gánenle a Milei. ¡Cómo el país soporta esto! ¡Cómo soportan que los metan en una guerra por el respaldo del gobierno argentino a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán!’”, agregó.

Desde su llegada a España el jueves, la agenda de Kicillof incluyó encuentros con políticos e intelectuales progresistas. En Barcelona se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el ex mandatario chileno Gabriel Boric, mientras que en Madrid mantuvo un encuentro con la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz.

En sus redes sociales, el presidente colombiano dejó constancia del encuentro con Kicillof, afirmando que “será presidente de Argentina para sacarla de su colapso”. “Me sorprendió esa afirmación, no hablé de eso con Petro”, señaló el gobernador bonaerense a Clarín.

Con el mismo espíritu progresista, Aloizio Mercadante, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, justificó la ausencia de Kicillof en el primer panel del viernes por la tarde. “Es una pena que Kicillof no haya podido participar. Le tengo mucho aprecio. Pero lo importante es que derrote a Milei”, expresó Mercadante.

Durante un panel del foro Movilización Progresista Global, que reúne a más de tres mil líderes políticos y sociales de la izquierda mundial, Kicillof calificó a Javier Milei como “un desastre”.

“La política que está llevando adelante Milei en Argentina es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, los salarios, y afectando gravemente la salud, la educación y la justicia social”, enumeró el gobernador bonaerense, acompañado por alcaldes como Jaume Collboni de Barcelona y Roberto Gualtieri de Roma.

Invitado a participar en un panel sobre la respuesta progresista local como primera línea de la democracia, Kicillof aprovechó sus casi cinco minutos para destacar que “ese desastre recae sobre intendentes y gobernadores que nos hemos convertido en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestros pueblos”.

“Además de responder con alimentos, recursos, remedios, salud y educación, tenemos que ofrecer certeza y perspectiva de futuro”, añadió. “A nuestro pueblo no le alcanza con soluciones materiales. También debemos decir que hay otro camino, que no es el de la guerra, la crueldad ni el abandono”, concluyó.

Lo acompañaron representantes de gobiernos locales de Nueva York, Budapest, Toronto y de la ciudad turca de Mugla.