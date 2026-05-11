Axel Kicillof criticó el Súper RIGI que anunció Milei: «Dan beneficios especiales a inversiones extranjeras para poder decir que todo es un éxito»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar este lunes las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, enfocándose especialmente en el “Súper RIGI”, un esquema que amplía beneficios impositivos y aduaneros anunciado recientemente por el Presidente. “¿Quién va a invertir si no se vende?”, consultó el mandatario provincial.

Kicillof advirtió que el riesgo de estos programas radica en otorgar condiciones especiales a sectores que ya tienen buen desempeño, poniendo en duda la claridad de sus beneficios. “Simplemente se permite que las rentabilidades sean extremadamente altas. Un RIGI con más beneficios es lo mismo”, expresó en diálogo con Radio 10.

Además, señaló que la inversión extranjera durante la gestión de Milei se mantiene en niveles negativos y cuestionó la lógica de brindar beneficios especiales, los cuales generalmente no alcanzan a las pymes ni a las empresas nacionales. “Suelen ser inversiones extranjeras que, encima, no llegan”, añadió.

El gobernador también criticó que se otorguen estos beneficios desde el Estado para generar anuncios optimistas y aseveró: “¿Quién va a invertir si no se vende, si tenés la mitad de las máquinas paradas con una lona encima?”. Por otra parte, destacó que la principal duda de los inversionistas es si las ventajas ofrecidas serán sostenibles, no debido a factores externos, sino por la propia administración de Milei.

En cuanto al panorama provincial y nacional, Kicillof sostuvo que ha recorrido varias provincias y que la situación se torna cada vez más dramática. “Alguien puede hablarnos de teoría económica, de ajuste, de déficit, superávit, pero en el fondo usan los recursos que se recaudan en las provincias para sostener a los pocos sectores que no generan trabajo”, afirmó.

Subrayó que actualmente predominan actividades extractivas, algo de producción primaria e intermediación financiera como los sectores que se pretende impulsar, mientras cada día se conoce el cierre de empresas en un contexto de consumo masivo y actividad comercial en declive. “No hay mercado interno y el dólar no le conviene al exportador. Estamos entrando en una situación con una caída económica general y un Estado que cada vez se retira más”, concluyó.

El Ministerio de Economía anunció el pasado viernes la creación del denominado “Súper RIGI”, un régimen que amplía beneficios impositivos y aduaneros con el objetivo de acelerar la llegada de inversiones y la generación de empleo.

El nuevo programa busca promover una mayor industrialización de los recursos naturales y el desarrollo de nuevas cadenas de valor en Argentina. Según el comunicado oficial, este esquema transformará la matriz productiva del país, fomentando la industrialización de recursos naturales y apuntando a sectores inexistentes hasta ahora para impulsar inversiones, empleo y recaudación fiscal a mediano y largo plazo.

Las actividades alcanzadas por el “Súper RIGI” incluyen la cadena de valor del litio y la fabricación de baterías, proyectos de hidrógeno verde o de bajas emisiones, plantas de gas natural licuado (GNL) onshore, reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), producción de paneles solares y turbinas eólicas.

Asimismo, se incorporan vehículos 100% eléctricos, nuevos desarrollos petroquímicos, productos para la industria aeroespacial, la cadena de valor del uranio, productos industriales derivados de la pesca y fertilizantes de potasio o fósforo.