Axel Kicillof chicaneó a Milei por su foto en La Matanza: «Estuvo 5 minutos y huyó cuando los vecinos fueron a hablarle»

Axel Kicillof, volvió a criticar el inicio de la campaña electoral libertaria con una foto en La Matanza con el presidente Javier Milei, su hermana Karina, y dirigentes del PRO.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, además, apuntó a la difusión de un video fake con una entrevista radial que le habían hecho y que fue difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«Otra noticia falsa es que Milei fue a La Matanza. No fue a La Matanza. Milei armó un pequeño operativo de marketing, un montaje, mostrando un cartel, estuvo 20 minutos desde que llegó hasta que se fue, así que estuvo 5 minutos parado en ese territorio», expresó en diálogo con radio Diez.

El jueves, Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense y se tomó una foto junto a los candidatos de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. En la imagen se puede observar al mandatario y los candidatos en un baldío de Villa Celina, sosteniendo una bandera con la proclama: «Kirchnerismo nunca más».

«Huyó después porque los vecinos que lo vieron decidieron ir a hablarle y a decirle otras cosas, que no necesitaban grabar», agregó el mandatario bonaerense.

Junto a Milei se ubicó el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien quedó en el centro de la polémica por la denuncia del gobierno de Kicillof a 24 policías que, según la cartera de Seguridad bonaerense, trabajaban para el ahora candidato libertario. Del otro lado, junto a Karina Milei se ubicó Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO, se sumó a las filas libertarias y ahora es muy cercano al Presidente.

Villa Celina : El presidente Javier Milei junto a Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava) Sebastían Pareja y Cristian RItondo todos de violeta y cartel con tipografía del NUNCA MAS en «la pequeña Bolivia de La Matanza.

Kicillof también apuntó a Bondarenko y cuestionó sus vínculos con «oficiales en actividad», a quienes acusó de estar «trabajando con un candidato con recursos de la Policía, información, lo cual esta prohibido».

El mandatario bonaerense tamién volvió a cuestionar la campaña libertaria a la que calificó de «roñosa» en redes sociales, con lo que llamó «milicias digitales».

«Yo denominé la campaña roñosa, la creación de una suerte de campaña compuesta de noticias falsas elementos turbios, pauta encubierta, eso es lo que se nos viene, y todavía no empezaron otro tipo de operaciones que pueden tener que ver con denuncias en la justicia», advirtió.