Axel Kicillof ahora quiere unas PASO «para ordenar al peronismo» en su enfrentamiento con Máximo Kirchner

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este jueves que las PASO pueden ser “una posibilidad” para ordenar al peronismo, en medio de su enfrentamiento con Máximo Kirchner dentro del espacio. Además, sostuvo que el Gobierno desea eliminar las primarias porque, de lograrlo, el oficialismo se beneficiaría de cara a las elecciones de 2027.

“La vocación debe ser construir una alternativa, una fuerza política capaz de ganarle a Milei y, de alguna manera, resolver las diferencias. Esta discusión con Milei tiene que ser lo más amplia posible, debe incluir a otros sectores, y claramente las PASO son un instrumento”, indicó Kicillof en una entrevista con el canal C5N.

Estas declaraciones se producen luego de que el propio Kicillof impulsara la suspensión de las primarias en la Provincia para 2025, en el marco de su enfrentamiento con Máximo Kirchner. Sin embargo, ahora volvió a plantear esa posibilidad como un mecanismo que podría unificar al peronismo bajo un único candidato.

“En una situación en la que falta tiempo para definir cómo se conformarán las fuerzas políticas, las PASO pueden servir. Por eso Milei quiere eliminarlas: porque ve que pueden articular una oposición con distintas vertientes y, a su vez, cree que si se eliminan las PASO, podrá generar una hegemonía sobre todo un sector”, afirmó el gobernador.

En ese sentido, explicó que “Milei está en búsqueda de su reelección y su sector entiende que, si se eliminan las PASO y la única forma de dirimir es por sectores distintos, eso le permitirá doblegar a otros sectores dentro de la derecha, la ultraderecha y a quienes intenten imponerse en esa candidatura”.

Consultado sobre si las PASO pueden ser el instrumento necesario para unificar al peronismo, Kicillof respondió que “es una posibilidad”. “Creo que habrá desafíos, ya los hay. Se manifiestan diferencias, posiciones y sectores distintos, pero lo importante es identificar que el objetivo es que estas políticas no continúen durante un período más”, agregó.

Durante la entrevista, el gobernador recordó que “venimos de un gobierno que no fue una experiencia feliz y, lógicamente, perdimos. En el gobierno anterior, el peronismo y sus aliados gobernaban 19 provincias. Hoy son ocho o seis”, y lamentó esa disminución.

Finalmente, reconoció la complejidad que atraviesa el espacio y aseguró que “requiere discusión”. “Lo que digo es que esa discusión o debate es bienvenido, pero no puede ser el objetivo central ni distraernos con chicanas”, concluyó.