Avía Terai | Cuerpo de Gabriela Barrios encontrado en pozo negro (AMPLIACIÓN)

13 de octubre de 2025

La Policía del Chaco halló el cuerpo sin vida de Gabriela Barrios en un pozo negro en Avia Terai. El hallazgo se produjo este lunes en la casa del principal sospechoso, Jesús Salvatierra, mientras era intensamente buscada.

El cuerpo de la joven de 20 años fue localizado en un pozo negro dentro de la vivienda de Jesús Salvatierra, en el barrio Sur de Avia Terai. Además del principal sospechoso, dos personas más resultaron aprehendidas en el marco de la causa.

La búsqueda de Gabriela comenzó tras una denuncia de su madre el domingo. El fiscal Marcelo Soto había señalado a Salvatierra como la última persona vista con ella. Durante el rastrillaje, la Policía ya había encontrado su motocicleta totalmente incendiada.

El fiscal Marcelo Soto indicó que podrían haber mantenido una relación sentimental, aunque no está confirmado. Se estudia si la causa será caratulada como femicidio. Se secuestró el teléfono celular del detenido para ser peritado y analizar su geolocalización.