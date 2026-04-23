Avanza la privatización de la Hidrovía: comienza la evaluación técnica del plan de trabajo de los oferentes

El proceso licitatorio para la modernización de la Vía Navegable Troncal, principal ruta de salida de las exportaciones argentinas, alcanzó un nuevo avance significativo. Este miércoles 22 de abril comenzó la Etapa 2, fase clave en la que se evaluarán las capacidades técnicas y operativas de las empresas oferentes.

El gobierno nacional confirmó que las firmas internacionales Jan de Nul NV y DEME NV superaron la evaluación de antecedentes y continúan en la Etapa 2. Por su parte, se formalizó la exclusión de DTA Engenharia, debido a la falta de presentación de las garantías requeridas para participar en la licitación.

En esta etapa, el análisis se centrará en el denominado “Sobre 2”, que establece un sistema de puntaje para calificar el Plan de Trabajo de los oferentes. Este mecanismo sigue las recomendaciones de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y se basa en las mejores prácticas internacionales aplicadas a este tipo de procesos.

La evaluación técnica tendrá como objetivo medir la viabilidad de las propuestas, profundizando en aspectos críticos como la tecnología de la flota de dragas, los equipos de balizamiento, la logística de ejecución y el perfil profesional de los responsables, garantizando un estándar de excelencia en la traza.

El avance del cronograma fue recibido con optimismo por el sector privado, que respalda el trabajo realizado y destaca que este proceso asegura un marco de previsibilidad y competitividad largamente reclamado por el sistema productivo. Entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) valoraron este nuevo paso en el proceso.

La transparencia técnica ha sido el eje central de cada etapa, con una licitación que garantiza que todas las decisiones se fundamentan en criterios objetivos y están abiertas al escrutinio de los interesados.

Una vez finalizada la evaluación de los planes de trabajo, la licitación avanzará a la Etapa 3, correspondiente a la oferta económica, con lo que se concluirán los requisitos para adjudicar la gestión a una de las dos empresas finalistas.

El Gobierno reafirma su compromiso y confía en una resolución exitosa del proceso, convencido de que su culminación representará un cambio de paradigma en la estructura de costos y beneficios concretos para el sector productivo nacional.

La modernización de la gestión y la optimización de las tareas de dragado derivarán en una reducción directa de los costos logísticos, facilitando que los productores argentinos accedan a mercados internacionales en condiciones más competitivas.

Esta disminución de costos en la navegación, junto con una fuerte inversión en tecnología moderna, no solo implica una mejora operativa, sino que también representa un estímulo directo a la inversión privada y al crecimiento de las exportaciones, consolidando a la Vía Navegable Troncal como un motor eficiente para impulsar el valor del trabajo argentino en el mundo.