Avanza la pavimentación de la Ruta 30, que conectará Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia

COLONIAS UNIDAS (Chaco) — El Gobierno provincial, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, continúa con los trabajos sobre la Ruta Provincial N° 30, una obra clave para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo y social del centro-norte chaqueño.

El proyecto contempla la ejecución de 25 kilómetros de carpeta asfáltica, junto con pavimento urbano en los accesos a Colonias Unidas y Ciervo Petiso. Además, incluye la construcción de un nuevo puente, obras de adecuación hidráulica con alcantarillas transversales y tareas de terraplén, subbase y excavaciones, actualmente en ejecución.

Desde el organismo vial señalaron que la obra forma parte de un plan integral que busca consolidar una red de caminos más segura y eficiente, garantizando mejores condiciones de tránsito para productores, transportistas y vecinos de toda la región.

“Seguimos trabajando para que los chaqueños estén más conectados, con rutas que faciliten el transporte, el turismo y el desarrollo local”, destacó el administrador general de Vialidad Provincial, Omar Canela.

La pavimentación de la Ruta 30 representa una mejora sustancial en la logística del sector agropecuario y en la calidad de vida de las comunidades, consolidando la integración territorial entre Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia.

Fuente: Vialidad Provincial del Chaco