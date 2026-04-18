Avanza la extradición de “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela

En el marco de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, las autoridades peruanas confirmaron que comenzó el proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados. Se estima que podrá regresar a Argentina en las próximas semanas para ser juzgado.

Valverde Victoriano se encuentra detenido en Perú, donde el proceso de extradición ya ingresó en su etapa final. Según informaron, el acusado estará disponible para ser trasladado a Argentina en un plazo máximo de 30 días, con la intervención de Interpol. Este avance se dio tras un trabajo conjunto entre el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, la Secretaría N°8 del Dr. Ignacio Calvi y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

El Gobierno peruano ya había autorizado la extradición pasiva del imputado luego de que la Corte Suprema del país diera el aval correspondiente. Sin embargo, el Juzgado Federal de Morón solicitó ampliar el pedido para incluir nuevos delitos descubiertos durante el avance de la investigación.

“Pequeño J” está acusado de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, siendo señalado como responsable de los asesinatos de Lara Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Inicialmente considerado el autor intelectual y líder de una organización narco transnacional, se investigó también a Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, como posible superior y quien habría ordenado los crímenes.

Tras los hechos, Valverde Victoriano huyó del conurbano bonaerense y fue detenido más de diez días después en Pucusana, al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional. Desde entonces permanece alojado en el Penal de Nuevo Imperial, en Cañete, una de las cárceles más difíciles del sistema penitenciario peruano.

La extradición fue solicitada por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado se negó a entregarse voluntariamente, lo que derivó en el inicio del trámite formal en Perú para concretar su traslado. Ahora, las autoridades coordinan aspectos logísticos y diplomáticos para que su regreso al país se efectúe en el plazo previsto.