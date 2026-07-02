Avanza el juicio por la muerte de Maradona con declaración de Morla

A dos meses del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el tribunal convocó a declarar por primera vez a Matías Morla, abogado y apoderado del exfutbolista durante siete años, señalado por la familia como uno de los responsables del fallecimiento. Morla también enfrenta una causa por el uso indebido de las marcas de Maradona y fue citado como testigo en el proceso que investiga la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio.

Entre los imputados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid, el coordinador Mariano Perroni y la médica de la prepaga Nancy Forlini.

En la misma audiencia, también declaró Jonathan Espósito, sobrino de Maradona e hijo de una de sus hermanas, quien vivía con el astro y fue la última persona en verlo con vida la noche antes de su fallecimiento. Se esperaba que Espósito hablara primero, seguido por la declaración de Morla por la tarde. La audiencia, prevista para las 10 horas, sufrió un retraso y contó con la presencia de Dalma y Gianinna Maradona, quienes ya declararon como testigos. Además, asistió Verónica Ojeda acompañada de su abogado y esposo, Mauro Baudry, quienes encabezan la querella que representa a su hijo Dieguito Fernando.

Durante la instrucción de la causa, Morla criticó la decisión de la familia de optar por la internación domiciliaria de Maradona, afirmando que el exfutbolista debía haber permanecido en una clínica. Según su relato, los médicos que atendieron a Maradona en Olivos advirtieron que no estaba en condiciones de ser trasladado a su domicilio. “El tratamiento fue malísimo. Por eso está muerto”, sostuvo el abogado.

Morla recordó que la última vez que vio a Maradona fue el 16 de noviembre de 2020, pocos días antes de su fallecimiento en Tigre, y describió que notó en él una “voz robótica”, señalando que esto respondió a la retención de líquidos que sufría.

Las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, lo señalan como responsable directo de la muerte de su padre y sostienen que Morla intentó quedarse con las marcas del ídolo como parte de un plan criminal, aunque la Justicia no lo incluyó como imputado en este juicio.

Por otra parte, en una causa distinta, la Justicia confirmó el procesamiento y el embargo de Matías Morla por la presunta apropiación y explotación indebida de los derechos de las marcas vinculadas a Maradona. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 decidió elevar a juicio oral el expediente tras rechazar los recursos de las defensas.

En esta investigación también están imputados Christian Maximiliano Pomargo, Sergio Garmendia, la escribana Sandra Iampolsky y las hermanas de Maradona, Rita y Claudia. La acusación sostiene que todos participaron en maniobras irregulares para la apropiación y administración de los derechos comerciales asociados al nombre del exfutbolista, en perjuicio de sus herederos.

El eje de la causa es la sociedad Sattvica S.A., a la que se habrían transferido marcas registradas de Maradona en Argentina y en el exterior. Tras la muerte del ídolo, los acusados no restituyeron esos activos a la sucesión, pese a las intimaciones judiciales.

La Justicia considera que los imputados continuaron explotando los derechos comerciales y realizaron movimientos societarios que disminuyeron el patrimonio hereditario, impidiendo que los herederos pudieran disponer de las marcas y beneficiarse de su uso. El embargo ordenado asciende a dos mil millones de pesos, equivalentes a poco más de 1,3 millones de dólares.

En 2025, los imputados habían sido sobreseídos, pero la Cámara revocó esa decisión y dictó los procesamientos sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta. A pesar de que la fiscalía no acompañó la acusación en esta etapa, la causa avanzó gracias al impulso de las querellas que representan a los herederos de Maradona.