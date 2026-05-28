Autopsia a los restos de Ana Lía Corte en Bariloche: muerte no traumática y un cuerpo desmembrado por animales

El resultado preliminar de la autopsia realizada a los restos de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que permaneció desaparecida durante 18 días y fue hallada el martes en el barrio Arrayanes de Bariloche, reveló que la causa de su muerte fue un «paro cardíaco no traumático».

Este dato resulta fundamental en el marco de la investigación, que buscaba descartar que el fallecimiento hubiese sido producto de un crimen, dado que el cuerpo apareció desmembrado, lo que generó sospechas sobre las circunstancias de su muerte.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro confirmaron que los restos «no presentaban indicios de criminalidad» y que el estado general en que se encontró el cuerpo se debía a la acción de animales presentes en la zona.

La identificación oficial se logró mediante el análisis de las impresiones dactilares, aunque la familia había reconocido previamente las pertenencias de Ana Lía en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Concluida la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes fueron recibidos y notificados personalmente sobre los resultados por el Cuerpo Médico Forense.

El cuerpo fue hallado desmembrado cerca de un barranco en la zona de La Barda, al sur de Bariloche.

En redes sociales, Cecilia Corte, prima de Ana Lía, expresó su despedida: «Así te voy a recordar siempre, Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera… Siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche. Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos… La abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos, con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer… Me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho… Yo te quiero mucho a vos, prima, ahora y hasta la eternidad».

La búsqueda de Ana Lía se inició el 8 de mayo, cuando fue vista por última vez en el barrio Melipal, a bordo de un colectivo de la línea 51. Según el registro de las cámaras del transporte, la mujer se encontraba en buen estado y vestía un gorro de lana, un pantalón ancho, una campera y llevaba una mochila. Bajó en el cruce de las calles Tiscornia y Onelli, en la zona céntrica de Bariloche.

La Policía de Río Negro concentró el rastrillaje en los alrededores de Parques Nacionales y en estructuras en desuso del sector, así como en la barda y el arroyo Ñireco. A pesar de los recorridos en cercanías de su domicilio y en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, junto con operativos intensivos en las laderas del Cerro Otto y zonas boscosas del oeste, hasta el martes no se tenían novedades sobre la mujer desaparecida.

Según familiares, citados por Diario Río Negro, Ana Lía recibía tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio. «El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren», indicó Gabriel Bondel, amigo de la familia. En 2021, Ana Lía también había desaparecido momentáneamente, ocultándose junto a la costa del lago, pero en esa ocasión apareció al poco tiempo. Bondel agregó que la ausencia prolongada de noticias complicaba la situación.

Los restos fueron encontrados el martes en la esquina de las calles Clemente Onelli y Arrayanes por vecinos, quienes avisaron de inmediato a las autoridades.

Tras el aviso, se montó un operativo judicial y policial en la zona, con la intervención de la Comisaría 28, Policía Científica, Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Los restos fueron trasladados a la morgue del hospital zonal, donde se realizó la autopsia el miércoles por la mañana.

Aunque inicialmente la justicia no confirmó la identidad, la familia lo comunicó a través de un mensaje de despedida en la cuenta de Instagram creada para difundir la búsqueda: «Adiós Anita, te vamos a recordar siempre. Gracias por tu alegría infinita».

Su marido, el guía de montaña brasileño Milton Marques, también la despidió en sus redes sociales: «Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra. Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor». Ana Lía y Milton tenían un hijo de 12 años.