Automovilismo: al dupla Maicon Paulus-Máximo Brunner ganó el rally de Alba Posse

Maicon Paulus (Hibrido), Pauy Koch (A), Lisandro Vidal Rodríguez (RC5), Diego Muller (AZ), Alexis Stahl (N2), Sebastián Otto (N6) fueron los ganadores del rally de Alba Posse ante un gran marco de público.

La dupla de San Vicente integrada por Maicon Paulus-Maximo Brunner (Toyota Etios) cortó la mala racha de abandonos y ganó la general y la categoría Hibrido en la 5° fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputó por los caminos vecinales de Alba Posse.

En la segunda etapa Paulus-Brunner manejó la diferencia con sus rivales y luego de 8 pruebas especiales se impuso con un acumulado de 57m40s3/10. Segundo en la Hibrido quedó Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka), quien sigue como líder del campeonato y tercero fue Cristian Andrez-Jorge Kondratiuk (Ford Fiesta).

“Al fin se nos dio y se cortó la mala racha. El viernes casi no arrancamos rompimos el motor, Víctor Romagnoli nos prestó un motor así que agradecer a Víctor por eso, el motor un misil, a José Yost por todo el trabajo durante el fin de semana, a nuestras familias que nos aguantaron en las malas. En el último pc se nos rompió la caja, parecía que no terminaba más, pero pudimos llegar y celebrar”, dijo un emocionado Maicon Paulus.

En el Grupo A, el binomio de Leandro N. Alem Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol) fue el ganador pese a los problemas de caja, segundo llegó Fabio Montiel-César Ulrich (VW Gol) y tercero fue Marcelo y Jorgelina Alcaraz (Peugeot 308). Gabriel Cabral, que llegó como puntero del certamen, abandonó y el campeonato quedó al rojo vivo

La RC5 fue de lo más vibrante. La dupla de Puerto Iguazú Sergio Zarza-Hugo Espinola tuvo problemas con Ford Fiesta Kinetic en el PC5, y se retrasó y pasó a liderar Enzo Dos Santos-Eduardo Weiss (Ford Fiesta Kinetic). Pero en el PC7 la dupla Lisandro Vidal Rodríguez-Agustín Schuster (Ford Fiesta Kinetic) vino colgado, le bajó 30 segundos los tiempos a sus rivales y tomó la punta de la carrera para terminar ganando la carrera por 6 segundos sobre Dos Santos-Weiss. Tercero terminó Zarza-Espinola.

En la AZ Light, se impuso el local Diego Muller-Fabio Bloch (VW Gol), quien celebró junto a su gente. Segundo quedó Javier Holtzbach-Dalila Pettersen (VW Gol), que sigue como líder del campeonato y tercero se ubicó Martín Godoy-Milton Rivero (VW Senda).

En la N2, la dupla posadeña Alexis Stahl-Gerónimo Cabaña (Ford Ka) logró su primera victoria en la categoría. Segundo quedó Luis y Marcelo Smiguel (Ford Ka) y tercero fue Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Gol), que sigue como puntero del campeonato.

En la N6, se impuso la dupla de Dos Arroyos Sebastián Otto-Sandra Ascona (VW Gol), quien descontó la ventaja que le llevaba Gabriel Kobernick-Matías Brettin (VW Gol Trend) y terminó ganando por 7 segundo. Tercero fue el local Gilberto Marchiotti-Diego Lovera (VW Gol), quien recibió el cariño de su gente en el podio.

Se cerró un rally durísimo que tuvo todos los condimentos, calor, sol, lluvia, caminos sueltos y un poco de barro en la segunda etapa, pero sobre todo tuvo la pasión de su gente que alentó a los pilotos al costado del camino.

La próxima fecha, la 6° del calendario, se disputará el 10, 11 y 12 de octubre en la localidad de Apóstoles, con el Rally de la Yerba Mate.