Austria podría perder a Stefan Posch por fractura de mandíbula antes del duelo con Argentina

Austria confirmó la lesión del lateral Stefan Posch, quien podría perderse el partido ante la Selección argentina por la segunda fecha del Mundial 2026. Según informó la federación austríaca, el defensor sufrió una fractura de mandíbula, lo que pone en duda su participación en el encuentro que se disputará este lunes en Dallas.

El diagnóstico se confirmó tras una tomografía computarizada, y por el momento no es necesaria una operación. Actualmente, al jugador se le está fabricando una férula especial para apoyar el proceso de curación. La disponibilidad de Posch para el próximo partido contra Argentina aún no está definida, señalaron desde la delegación austríaca.

El lateral terminó el partido contra Jordania, que finalizó con victoria de Austria por 3-1, a pesar de un fuerte dolor en la mandíbula luego de un choque con Odeh Al-Fakhouri. Stefan Oesen, asistente del entrenador Ralf Rangnick, destacó el desempeño del jugador: “Contra Jordania estuvo sobresaliente. Siempre logra generar situaciones de máxima presión sobre el rival, lo que permite a sus compañeros adoptar una postura más ofensiva, algo fundamental para nuestro juego”.

En caso de que Posch no pueda jugar y Konrad Laimer ocupe la posición de lateral derecho, el entrenador Rangnick tendrá que realizar dos modificaciones: una táctica y otra en la alineación.

La Selección argentina, que viene de una goleada contra Argelia, enfrentará a Austria el lunes próximo a las 14 horas en Dallas. Cinco días después, cerrará la fase de grupos contra Jordania en el mismo estadio.