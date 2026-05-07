“Aunque no les guste, Cristina conduce desde San José”: Mayra Mendoza redobla la presión sobre Kicillof en la interna peronista

Mayra Mendoza, diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, y una de las principales referentes de La Cámpora, continúa renovando sus críticas hacia Axel Kicillof en el marco de la interna peronista que busca definir liderazgos. En la víspera del aniversario del nacimiento de Eva Perón, afirmó que «aunque no les guste, Cristina conduce desde San José 1111».

La dirigente destacó que “Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner son mujeres que nos guían, una desde el cielo y otra desde San José 1111”. En este contexto, subrayó, sin mencionar directamente a sus destinatarios, que «aunque no les guste, Cristina conduce desde San José 1111».

Mendoza también recriminó a lo que llamó la «mafia judicial» y la «Corte corrupta». Aseguró que Cristina Fernández de Kirchner está «secuestrada siendo ella una mujer inocente, y pagando con su cuerpo lo que quisieron hacer y ella, por supuesto, no hizo: traicionar las ideas, al pueblo, nuestra doctrina, nuestra historia y un proyecto político». “Por eso está proscripta”, agregó, y en la misma línea afirmó que “el peronismo está proscripto con Cristina Fernández de Kirchner secuestrada”.

En otro pasaje de su discurso, que pareció dirigida a Axel Kicillof, principal referente que hoy disputa el liderazgo de la ex presidenta, aseguró: «¿O alguien puede decir que el peronismo no estuvo proscripto del 55 al 73 cuando Perón estuvo en el exilio? Pudo haber candidatos, sí, pero así salió eso de querer hacer peronismo sin Perón”.

Este miércoles, Mendoza, junto al presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, la diputada nacional Teresa García y otros legisladores bonaerenses, llevó adelante la jornada de reconocimiento “Eva Perón”, en la que homenajeó a 18 mujeres de la provincia de Buenos Aires con motivo del 107º aniversario del nacimiento de Evita.

En sus palabras, Mayra Mendoza afirmó que “si Evita estuviera entre nosotras militaría por la libertad de Cristina” y remarcó que, como militantes, tienen el “deber” de hacer todo lo posible para que Cristina esté libre. “Por eso la tenemos que respetar, defender, cuidar y militar. Y si quiere volver a ser presidenta, que pueda ser candidata y que el pueblo decida”, sostuvo.

Además, señaló que prefiere “ser insoportable antes que quedarme callada ante muchos de los varones que hoy tienen la oportunidad de representar gracias a Cristina”.

El mensaje de Mendoza también parece dirigido a otros sectores que han mostrado su fuerza recientemente. El 1 de mayo, el peronismo federal realizó su lanzamiento en un acto en Parque Norte que congregó a diputados, intendentes y dirigentes orientados hacia las presidenciales de 2027.

En el evento participaron figuras como los diputados Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel —ex titular de la Aduana y cercano a Sergio Massa—, Emir Félix; el referente del PJ porteño Juan Manuel Olmos —actual titular de la Auditoría General de la Nación, exasesor de Alberto Fernández y conocido operador judicial—, y Federico Achával, intendente de Pilar vinculado a la AFA de “Chiqui” Tapia. En el peronismo bonaerense se especula que detrás de esta estructura estaría Martín Insaurralde.

Durante el acto no hubo menciones a la situación judicial de Cristina Kirchner ni reclamos para su liberación, aunque sí se destacó el papel de Néstor Kirchner en promover la idea de crecimiento sin déficit fiscal y baja inflación.

De este modo, el peronismo federal realizó su primera demostración de poder tras el anuncio del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista —controlado por Cristina Fernández de Kirchner—, que convocó para el martes 19 de mayo próximo al Congreso Nacional partidario con el fin de analizar la situación política y ordenar la interna.