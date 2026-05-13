Aumento de trenes en mayo: en cuánto queda el boleto con Tarifa Social

El Gobierno oficializó un nuevo esquema de aumentos para las tarifas de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que contempla subas escalonadas entre mayo y septiembre de 2026. La medida impactará tanto en quienes pagan la tarifa general con tarjeta SUBE registrada como en los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, que otorga un descuento del 55% en el transporte público.

Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del lunes 18 de mayo, una vez finalizada la consulta pública impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Según la Resolución 26/2026 publicada en el Boletín Oficial, el esquema de aumentos contempla cinco incrementos: 18% en mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Con este nuevo esquema, el boleto de tren sufrirá un incremento del 18% desde el 18 de mayo en las líneas metropolitanas. Así, el pasaje mínimo para viajar con SUBE registrada pasará de $280 a $330 en la primera sección; de $360 a $429 en la segunda; y de $450 a $528 en la tercera.

En cuanto a los beneficiarios de la Tarifa Social, también verán modificados los valores de sus pasajes, aunque conservarán el descuento sobre la tarifa plena. En la primera sección, el pasaje mínimo aumentará de $126 a $148,50, lo que representa un incremento del 17,86%. En la segunda sección, el valor ascenderá de $162 a $185,25, equivalente a un aumento del 14,35%, mientras que en la tercera sección subirá de $202,50 a $227,25, un 12,23% más.

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), pueden acceder a la Tarifa Social jubilados y pensionados, incluyendo titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.

También están habilitados los beneficiarios de las siguientes asignaciones: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Beca Progresar, personal de casas particulares, Monotributo Social y prestación por desempleo.

Para acceder a la Tarifa Social en el transporte público, es necesario pertenecer a alguno de los grupos mencionados y contar con una cuenta registrada en SUBE. El trámite requiere generar un PIN y asociarlo a la tarjeta SUBE ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, luego en la sección “Programas y beneficios” seleccionar la opción “Generar PIN SUBE”.

Una vez obtenido el PIN, la Tarifa Social debe activarse apoyando la tarjeta en una terminal automática SUBE. También es posible realizar el trámite de manera presencial, sin turno previo, presentando DNI y tarjeta SUBE en una oficina de ANSeS o en un Centro de Atención SUBE.