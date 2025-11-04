Aumento de precio en el programa «Ahora Gas»

Pese al aumento, en noviembre el programa Ahora Gas sigue realizando operativos que todas las semanas acercan a distintas localidades la posibilidad de realizar recargas de garrafas de GLP de 10 kg, a partir de ahora con un valor actualizado de $11.500, un precio bonificado que es muy inferior al valor en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, en donde los valores rondan de $15.000 a $16.000, mientras que en otros comercios se comercializa a precios todavía mayores.

Durante noviembre el operativo estará funcionando todos los martes del mes en el Mercado Concentrador de Posadas, y además el miércoles 5 en los barrios Sol de Misiones y Chacra 92 de esa localidad. Y el resto de los días estará en Garupá (jueves 6), Cerro Azul (viernes 7), San José (martes 11), Apóstoles (miércoles 12), Azara (jueves 13), Oberá (viernes 14), Jardín América (martes 18), Puerto Leoni (miércoles 19), Puerto Rico (jueves 20), Puerto Esperanza (martes 25), Wanda (miércoles 26) y Puerto Libertad (jueves 27).

«El programa Ahora Gas, que fue creado en el año 2018 durante el primer mandato del gobernador Hugo Passalacqua, continúa acercando este beneficio al que acceden familias de toda la provincia; una herramienta que fortalece el acceso a un servicio esencial y cobra mucha relevancia si además tenemos en cuenta que Misiones es la única provincia del país que todavía no cuenta con acceso a la Red de Gas Natural en ninguna de sus localidades», destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.