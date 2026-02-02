Aumento de ANSES: la jubilación mínima roza los $430.000 y la AUH sube a $129.000 en febrero

Rige una suba del 2,8%. La mínima con el bono se va a $429.000 y la AUH a $129.000. El refuerzo sigue congelado en $70.000.

Los montos confirmados para jubilados y pensionados para febrero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.

