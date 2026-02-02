Aumento de ANSES: la jubilación mínima roza los $430.000 y la AUH sube a $129.000 en febrero

Los montos confirmados para jubilados y pensionados para febrero 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados
Según los datos difundidos por el INDEC, con la inflación de diciembre aplicada:
-
Jubilación mínima: de $349.299 → aproximadamente $359.079,70.
-
Jubilación máxima: de $2.350.453,70 → aproximadamente $2.416.266,40.
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $279.439,46 → alrededor de $287.263,76.
-
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: de $244.509,52 → cerca de $251.355,79.
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): de $125.517,55 → alrededor de $129.031.
-
AUH con discapacidad: de $408.704,66 → cerca de $420.147.
- Durante enero el Gobierno mantuvo el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Para febrero se estima que este refuerzo seguirá pagándose al mismo valor (congelado desde marzo de 2024).
-
Jubilados con mínima: total aproximado de $429.079,70 (haber + bono).
-
Jubilados con máxima: no acceden al bono → total de $2.416.266,40 (solo aumento).
-
PUAM con bono: aproximadamente $357.263,76.
-
PNC por invalidez o vejez con bono: cerca de $321.355,79.