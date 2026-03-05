Aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste: cuánto costarán desde el 7 de marzo con y sin TelePASE

A partir del sábado 7 de marzo entrará en vigencia un nuevo aumento en los peajes de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste, que impactará especialmente en los conductores que no utilicen el sistema TelePASE, ya que el valor a pagar podrá duplicarse.

El aumento quedó plasmado en la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por su administrador general, Marcelo Campoy. La medida busca incentivar el uso del sistema electrónico y avanzar hacia el modelo de peaje sin barreras.

Según informó el periodista especializado en transporte Jota Leonetti, la actualización de tarifas promedia un 42%, aunque para quienes no tengan el sistema automático de pago el incremento puede llegar hasta el 100%. Las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste no registraban una actualización de precios desde fines de 2024.

Antes de aprobarse el incremento, el Gobierno abrió un procedimiento de elaboración participativa de normas, que permitió a ciudadanos y organizaciones presentar opiniones y observaciones sobre la medida.

Según Vialidad Nacional, el proceso cumplió con los principios de publicidad, transparencia e igualdad de participación, conforme al decreto que regula este tipo de consultas públicas.

Las nuevas tarifas para vehículos livianos quedarán de la siguiente manera:

Con TelePASE

Hora pico: pasará de $900 a $1.193

Horario normal: subirá de $700 a $994

Sin TelePASE

Hora pico: $2.386

Horario normal: $1.988

De esta manera, el costo para quienes no tengan el sistema automático será el doble que para los usuarios adheridos, una política que busca incentivar su uso y reducir los pagos en efectivo.

Nuevos métodos de pago en los peajes

La Dirección Nacional de Vialidad implementarán también nuevos métodos de pago: tótems en las cabinas de peaje de las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste.

Estos dispositivos permitirán a los usuarios abonar con tarjetas de débito, crédito o códigos QR, un sistema que ya comenzó a aplicarse en la Autopista del Mercosur (AUMercosur).

La medida apunta a agilizar el tránsito en las estaciones de peaje y disminuir el uso de efectivo.

También subieron los peajes en rutas nacionales

Por otro lado, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso un aumento de hasta el 19% en los peajes de rutas nacionales, donde la tarifa básica para autos pasó a $1.500.

Autopista Ricchieri

Motocicletas: $650 – hora pico $750

Autos hasta 2 ejes y 2,10 m: $1.300 – hora pico $1.500

Hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $2.600 – hora pico $3.000

3 o 4 ejes hasta 2,10 m: $2.600 – hora pico $3.000

3 o 4 ejes más de 2,10 m: $3.900 – hora pico $4.500

5 o 6 ejes: $5.200 – hora pico $6.000

Más de 6 ejes: $6.500 – hora pico $7.500

Rutas nacionales

Hasta 2 ejes y 2,30 m: $1.500

Hasta 2 ejes y más de 2,30 m: $3.000

3 o 4 ejes hasta 2,30 m: $4.500

3 o 4 ejes más de 2,30 m: $6.000

5 o 6 ejes: $7.500

Más de 6 ejes: $9.000

Con estas actualizaciones, el costo de circular por autopistas y rutas del país vuelve a ajustarse, mientras el sistema de TelePASE y los pagos digitales ganan protagonismo en el esquema de cobro.