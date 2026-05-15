Aumenta la tarifa para ingresar a los parques nacionales

La Administración de Parques Nacionales oficializó un nuevo esquema de tarifas para áreas protegidas de todo el país. Iguazú tendrá uno de los accesos más caros del sistema.

La Administración de Parques Nacionales aprobó un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde el 1° de junio en las principales áreas protegidas del país y que redefine no solo cuánto costará visitar destinos emblemáticos como Cataratas del Iguazú, sino también el modelo de financiamiento del sistema nacional de conservación.

La Resolución 132/2026 incorpora nuevos parques al esquema de cobro electrónico y actualiza los derechos de acceso para visitantes nacionales, extranjeros, residentes provinciales y estudiantes.

El nuevo esquema implica además fuertes incrementos respecto de las tarifas vigentes hasta ahora en el Parque Nacional Iguazú. La entrada general para turistas extranjeros pasará de $45.000 a $60.000, lo que representa una suba del 33,3%, mientras que la tarifa para visitantes argentinos aumentará de $15.000 a $25.000, con un incremento del 66,7%. En el caso de los residentes provinciales, el acceso subirá de $5.000 a $8.000, equivalente a un 60% más. Sin embargo, el ajuste más pronunciado se dará en la categoría estudiantes, cuya entrada saltará de $7.000 a $15.000, con un aumento del 114,3%, más del doble del valor que regía hasta ahora.

Con esos valores, Iguazú vuelve a posicionarse entre los parques nacionales más caros del país y consolida una tendencia que ya se venía profundizando en los últimos años: el traslado creciente de los costos de conservación, mantenimiento e infraestructura hacia los visitantes.

El propio texto oficial deja en claro esa lógica. En los fundamentos de la medida, Parques Nacionales sostiene que el aumento de visitantes exige mayores inversiones en senderos, servicios, control, seguridad e infraestructura, y remarca que el aporte económico de quienes ingresan “contribuye directamente al sostenimiento y desarrollo” de las áreas protegidas.

La decisión se enmarca además en la expansión del Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos (SETECA), que comenzará a aplicarse también en parques como Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Monte León y Mburucuyá.

El cuadro tarifario oficial establece distintas categorías según residencia y condición del visitante. Además, el organismo implementará promociones para incentivar estadías más largas:

descuento del 50% para un segundo día de visita dentro de las 72 horas, Flexipass de tres y siete días, y pases anuales con acceso ilimitado.

Continuarán exentos del pago jubilados, pensionados, menores de seis años, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas, entre otros grupos.

La resolución también endurece las condiciones para acceder a la categoría “Estudiantes”. A partir de junio, solo podrán acceder al beneficio quienes acrediten condición de alumno regular en instituciones formales argentinas, quedando excluidos participantes de cursos, pasantías, investigaciones o actividades de extensión universitaria.

Más allá de la actualización tarifaria, la resolución refleja un cambio más profundo en la política de Parques Nacionales: avanzar hacia un esquema donde la sustentabilidad económica del sistema dependa crecientemente de la recaudación generada por el turismo.

En esa línea, la cartelería oficial de las áreas protegidas deberá incorporar desde ahora un mensaje explícito dirigido a los visitantes: “Con su aporte, usted está contribuyendo directamente al sostenimiento y desarrollo de todas las Áreas Protegidas”.

El debate no es menor, especialmente en destinos masivos como Iguazú, donde el costo de ingreso comienza a representar un impacto significativo para familias argentinas y turistas nacionales en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción del consumo interno.