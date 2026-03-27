Aumenta la tarifa de transporte interurbano en Misiones

En un contexto marcado por la presión de los costos operativos y la necesidad de sostener la prestación del servicio, el Gobierno de Misiones avanzó en la actualización de las tarifas del transporte público interurbano y suburbano en toda la provincia.

La medida, dispuesta por la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, establece una nueva base tarifaria que regirá para los servicios de corta y media distancia, y que entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema alcanza a todas las modalidades: Común, Directo, Semi Directo, Directo Expreso y Directo Diferencial, e introduce valores diferenciados según el tipo de servicio y las condiciones del recorrido.

Según el detalle oficial, el costo por kilómetro se ubica en $117,40 para servicios comunes en caminos sin pavimento, mientras que para trayectos con pavimento —en modalidades común, semi directo o directo— la tarifa será de $107,10 por kilómetro. En tanto, los servicios de mayor categoría presentan valores superiores: el Directo Expreso se fijó en $140,00 por kilómetro, y el Directo Diferencial en $150,10 por kilómetro.

A estos valores se suman otros ítems clave del sistema: la tarifa mínima fue establecida en $2.000, el costo de terminal en $432,10 y el servicio de encomiendas o exceso de equipaje en $711,10.

La normativa incorpora además un mecanismo de redondeo final, que deberá ajustarse a múltiplos de $0,10, con el objetivo de unificar criterios en la aplicación de los cuadros tarifarios.

Uno de los puntos centrales de la disposición es el plazo otorgado a las empresas: tendrán 15 días hábiles para presentar sus cuadros tarifarios, bajo declaración jurada, los cuales deberán ser evaluados y aprobados por la autoridad provincial.

La resolución ya fue comunicada tanto a las empresas prestatarias como a las entidades que nuclean al sector, entre ellas la AETAPP y la CAEMTAP.

Con esta actualización, el Gobierno provincial busca reordenar el esquema tarifario en un escenario económico desafiante, con la premisa de garantizar la continuidad del servicio y dotar de mayor previsibilidad al sistema en todo el territorio.