Aumenta la represión en Rusia: más iglesias bautistas son prohibidas por el gobierno

La represión contra las minorías religiosas en Rusia ha escalado nuevamente, con nuevas prohibiciones a iglesias bautistas en varias regiones del país, según denunció la Unión Bautista Evangélica local y medios internacionales.​

Durante los últimos meses, las autoridades rusas han intensificado el cierre de templos, la revocación de licencias de funcionamiento y la imposición de fuertes multas a iglesias batistas, bajo el argumento de incumplimientos administrativos y supuesta actividad “extremista”.​

El portal GospelMais destaca casos como los de las ciudades de Samara, Ufa y Moscú, donde congregaciones históricas han sido expulsadas de sus lugares de reunión o amenazadas con expropiación de propiedades vinculadas a ministerios sociales o educativos.​

Entre los motivos de las autoridades se encuentran la falta de registro de espacios de adoración, la distribución pública de literatura religiosa y la denuncia de actividades juveniles cristianas “no autorizadas”.​

Pastores y líderes bautistas afirman que estas acciones forman parte de una estrategia institucional para limitar la libertad religiosa de grupos protestantes y sofocar el crecimiento de las iglesias evangélicas independientes.​

“Hay un verdadero cerco”, declaró uno de los líderes afectados. “Cada vez más, la ley se emplea para impedir que compartamos nuestra fe o sirvamos a la sociedad fuera de los estrictos límites impuestos por el Estado”.​

Las restricciones se apoyan en la llamada “ley Yarovaya”, vigente desde 2016, que endureció el control sobre la actividad misionera e incluso penaliza la predicación fuera de templos registrados oficialmente.​

Además de bautistas, otras confesiones cristianas no ortodoxas y comunidades religiosas islámicas han sido blanco de inspecciones, allanamientos y amenazas, en medio del resurgimiento de un nacionalismo religioso que privilegia a la Iglesia Ortodoxa Rusa aliada del gobierno.​

Diversas organizaciones de derechos humanos internacionales han alertado sobre el peligro de una “persecución sistemática” y el deterioro de la libertad de conciencia en el país.​

Líderes bautistas han solicitado oración y respaldo internacional, al considerar que la situación podría empeorar y poner en riesgo la supervivencia de muchas comunidades locales y su obra social.​