Atropelló a un ciclista, se bajó para mover el cuerpo y escapó con una pasajera a bordo

Un conductor de aplicaciones atropelló y mató a un ciclista en la localidad José C. Paz, en el noroeste del Gran Buenos Aires. El trágico suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que muestran cómo luego de pasarle por arriba al hombre, el chofer se baja del auto, desengancha el cuerpo de la víctima, se vuelve a subir a su auto y sigue camino. Todo, mientras su pasajera aún seguía a bordo del vehículo.

La secuencia ocurrió este lunes alrededor de las 15 en el barrio Villa Iglesia, en el cruce de las calles Arenales y Félix Iglesias y a dos cuadras de la Ruta Nacional 197. El ciclista, identificado como Cristian Alejandro Granado, de 34 años, murió en el lugar a causa de las heridas.

Según se puede ver en las cámaras que registraron la secuencia, Granado iba circulando en su bicicleta cuando de golpe fue embestido desde atrás por un Ford Fiesta gris. El auto le pasó por encima y siguió unos metros. Cuando se detuvo, el cuerpo del ciclista seguía debajo, enganchado.

Lo siguiente que se ve en la secuencia es el momento que despertó la indignación luego de que el video se viralizase: tras detenerse, el conductor del Fiesta se bajó del auto y, en vez de auxiliar al hombre, tiró de él hasta sacarlo de abajo del vehículo y lo dejó a un costado de la calle, mientras el hombre todavía se movía.

Acto seguido, el conductor se subió de vuelta al auto y siguió la marcha sin auxiliar a su víctima, mientras dos vecinas de la zona se acercaban a increparlo. A bordo de su vehículo todavía estaba la pasajera que, según se indicó, había pedido el auto a través de una app de viajes.

Tras el trágico suceso, los testigos se comunicaron con la policía y, minutos más tarde, efectivos de la Comisaría 1° de José C. Paz llegaron al lugar. Allí, los policías constataron la muerte de Granado.

En el lugar se desplegó un importante operativo para ubicar al chofer, que finalmente fue detenido sobre la avenida Remigio López, a unos cinco kilómetros del lugar en donde que Granado fue atropellado. Allí, la policía también encontró el Ford Fiesta.

En la investigación interviene la Unidad Fiscal de Investigaciones 4 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Gloria Reguan y el caso quedó caratulado como «homicidio culposo agravado».

Según fuentes de la investigación, cuando lo atropellaron, Granado venía de la casa de su madre y se dirigía a su propio domicilio. Tenía 34 años y era padre de un nene de 3.