Atlético Madrid ignoró a Julián Álvarez tras sus declaraciones: felicitó a sus futbolistas que juegan en la Scaloneta pero «se olvidó» del ex River

El gesto no pasó desapercibido entre los aficionados ni en redes sociales. Mientras el futuro de Julián Álvarez parece cada vez más distante del Atlético de Madrid y crece el interés del FC Barcelona, una publicación oficial del club abrió nuevas interpretaciones sobre la relación entre las partes.

Álvarez se manifestó por primera vez y dejó una señal clara sobre su futuro

El delantero argentino decidió romper el silencio en plena Copa del Mundo. Tras el triunfo 2-0 de la selección argentina frente a Austria, en el segundo partido del grupo J, Álvarez fue consultado sobre su situación de cara al mercado de pases y se sinceró respecto a su posición.

“La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, expresó en una entrevista con ESPN.

Estas palabras marcaron un punto de inflexión, ya que fue la primera vez que el futbolista reconoció públicamente conversaciones internas acerca de una posible salida. Hasta entonces, el tema había quedado reducido a rumores de mercado y movimientos discretos entre clubes.

Sus declaraciones llegaron en un contexto de creciente expectativa en Europa. Según diversas versiones, el principal interesado sería el FC Barcelona, aunque también surgieron otros nombres como Paris Saint-Germain y Arsenal. Desde España sostienen que el conjunto catalán necesitaba una señal clara del jugador para comenzar las negociaciones.

El gesto polémico del Atlético de Madrid tras el partido

Mientras el foco mediático estaba puesto en las declaraciones de Álvarez sobre su futuro, apareció una publicación que llamó la atención. Desde la cuenta oficial del Atlético de Madrid en X se difundió un mensaje celebrando el desempeño de los argentinos del club frente a Austria.

“Gran victoria para nuestros argentinos. Feliz por tus 60 partidos con la selección argentina, Moli”, publicó el club junto con imágenes de Thiago Almada y Nahuel Molina.

En menos de tres horas, la publicación superó los dos millones de vistas, 18 mil “me gusta” y más de dos mil respuestas. La mayoría de los comentarios señalaron la ausencia de Julián Álvarez entre los mencionados, un hecho rápidamente destacado por usuarios y simpatizantes. Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales ni aclaraciones posteriores al respecto.