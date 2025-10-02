Atentado a Cristina Kirchner: archivaron la denuncia contra Milman y citaron a indagatoria a un asesor del kirchnerismo

La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó este jueves la denuncia contra el diputado nacional Gerardo Milman por su presunta participación en el intento de homicidio de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la magistrada tomó la decisión «por imposibilidad de proceder». «El conjunto de pruebas existentes, demuestran de momento la ausencia de participación o relación alguna del investigado con los hechos imputados», sostuvo la magistrada en su resolución

En tanto, Capuchetti citó a indagatoria por presunto falso testimonio a Jorge Abello, un asesor del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, que fue quien involucró a Milman en la causa. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, declaró Abello que escuchó a Milman decir esa frase días antes del intento de homicidio en el bar «Casablanca» frente al Congreso.

Gerardo Milman cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py

Abello deberá presentarse en indagatoria el próximo 13 de octubre a las 10 horas.

La causa

Milman fue denunciado por Abello porque declaró que unos días antes del intento de homicidio escuchó al diputado decir que la ex presidenta iba a ser asesinada cuando él esté en un viaje a la costa. Para eso Abello presentó un mensaje de whatsapp que le envió a Marcos Cleri, el diputado a quien entonces asesoraba.

Abello se presentó en la justicia 20 días después del hecho. A partir de su declaración fueron citados a declarar testigos. Entre ellas, las personas que estaban con él en el bar e Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las secretarias de Milman que también lo acompañaban.

Las secretarias negaron que Milman haya dicho esa frase y el resto de los testigos dijeron que no la habían escuchado. En paralelo, el diputado nacional denunció por falso testimonio a Abello.

Jorge Abello, el ex asesor citado a indagatoria

En esa causa se secuestró el celular de Abello y el peritaje arrojó que no estaba el mensaje que dijo que envió con el que involucró a Milman. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió su declaración indagatoria por falso testimonio.

Respecto de Milman se ordenó un peritaje sobre su celular que no se podía concretar por sus fueros como diputado. Finalmente Milman se presentó en la justicia para entregar su móvil y dio la clave para que se acceda. Aclaró que borró mucha información porque alegó que había datos de inteligencia sensibles por su pasó por el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, el celular lo cambió ya que era de un modelo posterior al atentado.

La conclusión del peritaje fue que no había ninguna información que lo involucrara en el caso. También que había muchos mensajes borrados del momento de los hechos. La querella de Cristina Kirchner objetó el peritaje y pidió que se haga con otras medidas, lo que fue rechazado.

La decisión de la jueza

La defensa de Milman pidió su sobreseimiento. «La inexistencia de pruebas corroborativas vulnera la posibilidad de avanzar en la investigación con fundamentos sólidos», sostuvo Capuchetti en su resolución y remarcó que «de momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación».

La jueza María Eugenia Capuchetti

«De esta forma, los elementos de prueba analizados no permiten evidenciar sospecha alguna, y ante la ausencia de nuevas medidas de prueba, entiendo que corresponde adoptar un temperamento conforme lo normado por el artículo 195 del CPPN, hasta tanto surjan nuevos elementos», agregó la magistrada.

La jueza no dictó el sobreseimiento, sino que archivó la causa. Eso significa que de aparecer nuevas pruebas se puede reabrir. De hecho está pendiente un allanamiento a la casa de Milman que no se puede hacer sin autorización del Congreso o hasta tanto deje su cargo, lo que ocurrirá el próximo 10 de diciembre.

Allí si se podrá allanar la casa pero nadie cree que tras tres años de causa se puedan encontrar elementos que lo involucren.

Fernando Sabag Montiel, quien intentó matar a Cristina Kirchner

Con esta decisión a la causa por el intento de homicidio de Cristina Kirchner le quedan dos decisiones. Por un lado, el veredicto en el juicio oral contra los acusados del atentado que se conocerá el próximo miércoles. Fernando Sabag Montiel, quien disparó contra la ex presidenta, y Brenda Uliarte, quien formó parte de la planificación, tienen pedidos de hasta 15 años de prisión.

Y la jueza Capuchetti tiene otra causa en la que investiga si la custodia de la Policía Federal que tenía la vicepresidenta el día del hecho cometió algún delito.