Atacó a machetazos a su padrastro porque le pidió que bajara la música y el hombre lo ahorcó hasta matarlo

Una discusión por el volumen de la música desencadenó una tragedia familiar en una vivienda de San Cosme, provincia de Corrientes.

El conflicto comenzó cuando Miguel Ángel Coutada, de 52 años y padre de dos bomberos voluntarios del pueblo, le pidió nuevamente a su hijastro, Cristian Nicolás Romero, que bajara el volumen para permitir el descanso de los demás.

Según testigos, tras una noche marcada por el consumo de alcohol y drogas, Romero reaccionó de manera desmedida ante la insistencia de su padrastro. Durante el enfrentamiento, Romero tomó un machete y atacó a Coutada, quien logró esquivar los primeros golpes. En un intento desesperado por defenderse, el hombre tomó a Romero del cuello para que soltara el arma.

El forcejeo terminó siendo irreversible, ya que la presión ejercida por Coutada se prolongó más de lo necesario y provocó la asfixia de Romero, que falleció en el lugar.

El hecho ocurrió en la esquina de Elena Osuna y Doctor Valenzuela, a media cuadra de la comisaría local. Cuando la policía llegó, Romero ya había muerto. Coutada se entregó sin oponer resistencia y quedó detenido por orden de la fiscal Gabriela Ibarra, a cargo de la investigación. Asimismo, otras cuatro personas que estaban en la vivienda fueron demoradas inicialmente.

Coutada fue trasladado a la comisaría de Paso de la Patria y, tras prestar declaración indagatoria, la fiscal deberá determinar si actuó en legítima defensa, lo que podría permitirle recuperar la libertad en las próximas horas.

En el lugar del hecho, las autoridades secuestraron el machete utilizado en el ataque. El cuerpo de Romero fue enviado a la Morgue Judicial de Corrientes para la realización de la autopsia que establecerá la causa exacta del fallecimiento.

Fuentes locales indicaron que Romero tenía antecedentes por robos y hurtos, además de presentar problemas de adicción a las drogas.