Atacan con piedras a patrullero en San Martín: efectivo policial resultó herido

24 de septiembre de 2025 Lectores: 24

SAN MARTÍN – Un agente policial sufrió heridas este miércoles cuando un grupo de vecinos arrojó piedras contra el móvil en el que patrullaba en el barrio Los Silos. El ataque ocurrió mientras los efectivos realizaban un operativo de seguridad cerca de la Escuela Primaria Barrio Toba Nam QOM.

Los hechos se registraron durante un operativo de prevención en inmediaciones del establecimiento educativo. Según informaron fuentes policiales, varios sujetos comenzaron a lanzar proyectiles contra los patrulleros, provocando daños materiales en uno de los vehículos y lesiones en un oficial.

La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y dispuso que personal de la División Criminalística se presente en el lugar para realizar el acta de constatación correspondiente. Se investigan las causas del violento episodio y se busca identificar a los responsables.

Contexto de violencia

El ataque ocurre en un marco de tensión creciente en barrios de San Martín, donde vecinos han manifestado su rechazo a operativos policiales que consideran arbitrarios. Las autoridades refuerzan que los operativos tienen como objetivo garantizar la seguridad en zonas vulnerables, especialmente en entornos escolares.