Asumió Matzkin y Bullrich ya suma 12 diputados propios: quiénes son y cómo juegan en la interna del Gobierno

En medio de sus continuas tensiones con el Gobierno, Patricia Bullrich obtuvo un motivo para celebrar este miércoles con la asunción de Martín Matzkin como nuevo diputado. El dirigente pampeano, que la acompaña desde la campaña de 2023, se convirtió en el diputado número 12 del sector «patricio», alineado con Bullrich.

Tal como anticipó Clarín el viernes pasado, Matzkin reemplaza a Adrián Ravier, quien asumió como portavoz de la Presidencia y dejó vacante su banca. Al ser el tercer candidato en la lista, le correspondió ocupar ese puesto al funcionario pampeano, que se desempeñaba como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, cargo al que fue designado por Bullrich.

La jura de Matzkin representa un respaldo importante para Bullrich en la Cámara de Diputados, donde, aunque no conduce, tiene una amplia representación. Se barajó la posibilidad de que ingresara Juan Pablo Patterer, dirigente libertario pampeano con vínculo directo con Lule Menem, pero finalmente fue Matzkin, militante originado en el peronismo y luego incorporado al PRO, quien asumió.

Con esta incorporación, Bullrich suma 12 diputados propios, una cifra comparable a la del PRO y el doble de los legisladores que tiene el radicalismo. Solo Provincias Unidas y el peronismo cuentan con mayor cantidad de integrantes. Este número le otorga un peso significativo dentro de La Libertad Avanza, espacio al que pertenecen formalmente.

### La estructura de Bullrich en Diputados

Los 12 diputados alineados con Bullrich le brindan margen de negociación en temas sensibles, como una eventual interpelación a Manuel Adorni en el Congreso. Actualmente, el oficialismo se mantiene totalmente cohesionado en Diputados, pero si Milei, ya crítica en el Senado, modifica su postura y genera fracturas, los efectos podrían replicarse en la Cámara baja.

Los referentes principales del bullrichismo en Diputados son Damián Arabia y Silvana Giudici, quienes la acompañan desde sus tiempos en el PRO y son sus dirigentes de mayor confianza. Aunque están ligados al mileísmo, continúan reportando directamente a la ex ministra de Seguridad.

Arabia anticipó su declaración jurada, siguiendo la línea marcada por Bullrich, mientras que Giudici criticó la iniciativa del juez Carlos Mahiques —padre del ministro de Justicia, Juan Bautista— de solicitar a Casación que los magistrados revelaran sus contactos con la prensa.

Completan la lista de bullrichistas en Diputados Sabrina Ajmechet, María González Estevarena, Carlos Almena, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Bongiovanni, Patricia Vázquez y Verónica Razzini. Todos forman parte de la estructura libertaria, pero responden directamente a la senadora. Asimismo, los exradicales Mariano Campero y Luis Picat, que también pasaron a las filas libertarias, aportan su apoyo a Bullrich. Algunos analistas estiman que ese número podría llegar a 15 si se suman aliados radicales.

### El ausentismo de Bullrich en la reunión con Adorni

Simultáneamente a su expansión en Diputados, Bullrich fortalece su espacio en el Senado, donde lidera una bancada de 21 legisladores, mayoritariamente de origen o afinidad mileísta. La mayoría de los senadores convocados por Manuel Adorni asistieron el martes pasado a la jefatura de Gabinete y participaron de la foto de respaldo al funcionario junto a Karina Milei. Entre ellos estuvo Carmen Álvarez Rivero, ex PRO cercana a Bullrich, aunque discrepante con su postura oficial.

Bullrich, que ha reclamado en varias ocasiones la renuncia o destitución de Adorni por su situación judicial, comunicó de antemano que no asistiría a la reunión con el jefe de Gabinete, aduciendo un compromiso con la reunión de Labor Parlamentaria.

Al retirarse del encuentro en el Congreso, Bullrich realizó un breve comentario a la prensa con un tono irónico: «Estuve acá porque alguien tenía que trabajar», y confirmó la suspensión de la sesión informativa prevista para el 2 de julio, donde Adorni debía presentar su informe de gestión.

Minutos más tarde, Adorni desmintió esa versión con un mensaje en X: «Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional».