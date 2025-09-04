Asueto por el día del Empleado Público Provincial

El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que este viernes 5 de septiembre, habrá asueto administrativo por el Día Provincial del Empleado Público. Por esta razón, no se atenderá en el Nivel Central, CAPS ni en los Hospitales, exceptuando las áreas de emergencias que continuarán brindando atención.

Asimismo, se informó que los Hospitales Materno Neonatal, Nivel III Oberá, Dr. Ramón Madariaga, Dr. René Favaloro, Nuestra Señora de Fátima y el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI), dependientes del Parque de la Salud, mantendrán su atención con normalidad.