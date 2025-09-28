Astronomía | Detectaron un asteroide que pasó muy cerca de la Tierra

}
Un asteroide de apenas 2 metros de diámetro sorprendió a la comunidad científica al pasar a solo 20.000 km de la Tierra, una distancia similar a la de los satélites geoestacionarios.
Lo más inquietante: fue detectado menos de 24 horas antes de su acercamiento, lo que expone la vulnerabilidad de los sistemas de alerta temprana.
¿Qué sabemos del 2025 SU4?
- Fue detectado el 23 de septiembre y pasó el 24.
- Pertenece al grupo de asteroides Atón, con órbitas menores a la terrestre.
- Aunque no representó peligro, refuerza la urgencia de mejorar la vigilancia espacial.
¿Por qué importa?
Los expertos advierten que hay miles de objetos similares en el espacio cercano, muchos de ellos indetectables hasta que están demasiado cerca.
Este caso demuestra que la inversión en tecnologías de detección no es opcional, sino esencial para la seguridad planetaria.