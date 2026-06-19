Así vive Franco Mastantuono en Argentina: decoración simple y ventanales extra grandes

Con apenas 18 años, Franco Mastantuono atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Tras un breve pero significativo paso por River Plate, fue transferido al Real Madrid. El joven futbolista ha despertado interés no solo por su desempeño en la cancha, sino también por aspectos de su vida personal, en particular el lugar donde reside.

Durante su estadía en Argentina, Mastantuono ha compartido en sus redes sociales imágenes de su hogar. Lejos de lujos extravagantes, su departamento refleja un estilo sobrio, con una decoración sencilla y grandes ventanales que permiten la entrada abundante de luz natural.

Estos amplios ventanales iluminan los distintos ambientes del departamento durante gran parte del día, incrementando la sensación de amplitud y realzando la estética minimalista elegida para el espacio.

El balcón es uno de los espacios más destacados de la vivienda, ofreciendo vistas privilegiadas de la ciudad de Buenos Aires. Este sector, equipado con una mesa y sillas, se configura como un rincón agradable para el descanso y la relajación.

El diseño interior del departamento se caracteriza por la conexión fluida entre los espacios interiores y el exterior, potenciada por los ventanales y el balcón. La decoración evita la sobrecarga, priorizando ambientes luminosos y visualmente amplios.

En el living predominan muebles sencillos y elementos decorativos discretos. Una mesa baja, una alfombra en tonos neutros y algunos objetos seleccionados aportan personalidad sin saturar el espacio. La propuesta general se orienta hacia la comodidad, dejando de lado cualquier intención de ostentación.

Franco Mastantuono creció en la ciudad bonaerense de Azul, en un entorno sencillo y luminoso, alejado de excesos. Esa influencia se mantiene en la vivienda que actualmente ocupa. Su departamento no busca impresionar con elementos llamativos, sino ofrecer un espacio práctico y ordenado para la vida diaria.

Aunque su futuro parece estar en Europa, con el fútbol como eje principal, su hogar en Buenos Aires está preparado para brindar un refugio donde desconectarse de la presión cotidiana.