Así son las frutinovelas: telenovelas virales con frutas y AI

En el vasto universo de las tendencias virales que emergen diariamente en TikTok y otras redes sociales, pocas resultan tan desconcertantes y adictivas como las “frutinovelas”. Este fenómeno ha capturado la atención de millones de usuarios, quienes no solo consumen masivamente estos videos, sino que también participan activamente en la creación y difusión de estas historias.

A simple vista, puede parecer una broma absurda o un pasatiempo surrealista, pero detrás de cada frutinovela existe una combinación de creatividad, nostalgia, humor y tecnología que explica su éxito explosivo. Lo que comenzó como un experimento humorístico se ha convertido en una verdadera máquina de visualizaciones, acumulando decenas de millones de reproducciones. Las frutinovelas fusionan el melodrama clásico de las telenovelas latinoamericanas con la estética y dinamismo característicos de las redes sociales, utilizando inteligencia artificial para producir relatos breves, emotivos y completamente atípicos.

Las frutinovelas son miniseries de uno o dos minutos que emulan los argumentos intensos y plagados de giros inesperados propios de las telenovelas tradicionales. La diferencia principal es que los protagonistas no son actores, sino frutas y verduras humanizadas. Estas historias incluyen todos los elementos del melodrama: infidelidades, pruebas de ADN sorpresa, secretos familiares y traiciones, pero protagonizadas por personajes como un plátano, una fresa o un mango.

El público se ha enganchado rápidamente a estas tramas, donde ver a un plátano llorar desconsoladamente por una traición amorosa o a una fresa enfrentarse a un triángulo amoroso con un mango y un limón es algo cotidiano. El formato breve y el ritmo acelerado permiten que estas historias se adapten perfectamente al consumo rápido de las plataformas digitales, generando miles de comentarios y reacciones en cada publicación.

Parte del encanto de las frutinovelas radica en cómo sus creadores trasladan los clichés televisivos tradicionales a este nuevo universo. Los arquetipos están claramente definidos: las protagonistas suelen ser fresas o uvas, personajes inocentes y sufridos; los galanes, como el plátano o el mango, representan al interés romántico musculoso y envuelto en enredos sentimentales; los villanos, encarnados por manzanas o limones, son manipuladores dispuestos a todo para destruir la felicidad ajena; y los padres, como sandías o melones, asumen el rol de figuras autoritarias con secretos o que se oponen a los romances. Estos personajes facilitan que el público identifique rápidamente las dinámicas y anticipe los conflictos, mientras que el uso de frutas y verduras añade un toque cómico y visualmente atractivo que potencia el impacto viral.

Uno de los aspectos más fascinantes de las frutinovelas es su proceso de creación, basado casi por completo en herramientas de inteligencia artificial generativa. Los guiones, repletos de diálogos exagerados y situaciones extremas, se producen en segundos mediante asistentes como ChatGPT. Las imágenes y animaciones, donde las frutas muestran expresiones humanas, lágrimas y gestos dramáticos, se generan con plataformas de video por IA como HeyGen, Midjourney o Pika Labs. El toque final lo aporta el software de clonación de voz, que dota a los personajes de acentos latinos neutros, llantos convincentes y gritos desgarradores, replicando el tono e intensidad de las novelas clásicas. Este proceso hace que la producción de una frutinovela sea rápida, económica y accesible para cualquier creador digital, lo que ha contribuido a la masificación del fenómeno.

Un video reciente publicado en la cuenta de Instagram fruti.novela presenta una trama breve inspirada en los clásicos melodramas pero protagonizada por frutas animadas. La historia gira en torno a una infidelidad, un embarazo y secretos, donde los personajes Plátano, Fresa y Mango enfrentan conflictos típicos de las telenovelas. En el video, Fresa mantiene una relación con Plátano y Mango, lo que desencadena malentendidos y confrontaciones. La narrativa expone la noticia de un embarazo y la incertidumbre sobre la paternidad, así como las reacciones de los involucrados al descubrirlo. La secuencia incluye momentos de tensión, confesiones y una visita al médico que confirma el embarazo, culminando en la expectativa sobre el futuro familiar. Utilizando un formato paródico, el video retrata situaciones clásicas de las telenovelas adaptadas a un universo de frutas antropomorfizadas, y ha sido ampliamente difundido a través del perfil fruti.novela en Instagram.