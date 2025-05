Así quedaron los octavos de final del Torneo Apertura 2025

Terminó la etapa regular del certamen local y quedó conformado el cuadro completo de los playoffs.

Tras el Superclásico y culminada la fecha 16, última del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, quedaron conformados los octavos de final.

Por la Zona A, Boca, Huracán, Argentinos, Tigre, Racing, Independiente Rivadavia, Barrancas Central y Estudiantes aseguraron su lugar. Defensa y Justicia, Newell’s y Central Córdoba se quedaron afuera en la última jornada.

En tanto, Independiente, Rosario Central, San Lorenzo, River, Riestra, Lanús, Platense e Instituto obtuvieron su pasaje por la Zona B, donde Godoy Cruz, Sarmiento y Vélez mantienen sus esperanzas hasta la fecha final.

De esta forma, una fez confirmados los cruces, solo podría darse un Superclásico en una hipotética final. Lo mismo ocurre con un posible clásico de Avellaneda, que solo podría darse en el partido final,

En tanto, de avanzar, podrían darse un River vs Racing y un Boca vs Independiente en cuartos de final.

Vale recordar que los octavos de final se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado en la clasificación; mismo caso para los cuartos y las semifinales. La final, en tanto, se disputará en cancha neutral, más precisamente en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Así quedaron los cruces de octavos de final del Apertura 2025

.Argentinos (1° Zona A) vs. Instituto (8° Zona B)

.San Lorenzo (4° B) vs. Tigre (5° A)

.River (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

.Racing (3° A) vs. Platense (6° B)

.Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

.Huracán (4° A) vs. Deportivo Riestra (5° B)

.Boca (2° A) Lanús (7° B)

.Independiente (3° B) vs. Independiente Rivadavia (6° A) .