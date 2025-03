La competencia más importante a nivel clubes de europa tuvo unos octavos de final muy intensos y ocho equipos se metieron en la siguiente instancia.

Luego de algunos partidos muy intensos, este miércoles concluyeron los octavos de final de la Champions League 2025 y ya están definidos los emocionantes cruces de los cuartos de final.

Los equipos que avanzaron lucharán por un lugar en las semifinales, y los enfrentamientos que están en el horizonte ilusionan mucho a todos los fanáticos de la competencia más importante a nivel clubes de Europa.

Una de las noticias más importante fue la clasificación del Aston Villa de Emiliano Martínez con un tremendo resultado: el equipo del campeón del mundo goleó por 6-1 en el global a Brujas de Belgica e ilusiona cada vez más a sus hinchas por todo el nivel que viene demostrando en partidos de esta importancia.

Además, el Atlético Madrid hizo todo lo posible por meterse en la siguiente instancia pero terminó perdiendo por panales ante Real Madrid en una definición para el infarto que dejó sin chances al equipo de Diego Cholo Simeone que hizo todos los méritos para seguir con vida en una competencia que está más apasionante que nunca.

Así quedaron los cuartos de final de la Champions League 2025

PSG vs. Aston Villa

Arsenal vs. Real Madrid

Barcelona vs. Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Inter de Milán

Cómo sigue la Champions League: de semifinales en adelante

Semifinales (29/30 abril y 6/7 mayo)

S1: Ganador C2 – Ganador C1

S2: Ganador C3 – Ganador C4

Final (31 mayo en Múnich)

Ganador S1 – Ganador S2.