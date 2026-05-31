Así fue el momento en que un meteoro explotó sobre EE.UU. con un estallido equivalente a 300 toneladas de explosivos

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó este sábado sobre el noreste de Estados Unidos, informó la NASA. La detonación generó una serie de estruendos que se escucharon en la región de Boston y frente a las costas de Massachusetts, con una potencia equivalente a 300 toneladas de explosivos.

La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire poco después de las 14:00 horas (hora local), según confirmó Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la agencia espacial, en un comunicado oficial.

Dooren indicó que esta bola de fuego no estuvo vinculada a ninguna lluvia de meteoros activa en ese momento, sino que se trató de un objeto natural, descartando que fuera fruto de la reentrada de desechos espaciales o satélites. Asimismo, señaló que la energía liberada en la desintegración equivalió a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los intensos estruendos registrados.

Donald Trump confirmó en su cuenta personal que una enorme explosión atmosférica sacudió el sur de Nueva Inglaterra, provocando un estampido sónico.

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora y a una altitud superior a los 60 kilómetros cuando se desintegró en la atmósfera, provocando el fuerte estallido sónico.

Residentes en el área reportaron alarma ante los ruidos inesperados, y varios usuarios en redes sociales señalaron que fueron tan intensos que algunas viviendas se sacudieron. Además, se difundieron compilados de videos captados por diferentes cámaras de seguridad, donde se puede escuchar claramente la explosión del meteoro.

La Sociedad Americana de Meteoritos afirmó que el fenómeno fue causado probablemente por un meteoro de aproximadamente 0,9 metros (3 pies) de ancho, que entró en la atmósfera cerca de la frontera entre New Hampshire y Massachusetts.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que no se registraron movimientos sísmicos en sus sismógrafos, lo que indica que los temblores no provinieron de un evento telúrico.

Por su parte, un satélite meteorológico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) captó una explosión sobre el área de Boston, respaldando así la hipótesis de la desintegración del meteoro.

Funcionarios de seguridad pública de Massachusetts informaron que recibieron reportes sobre el estruendo y los temblores en el este del estado, pero no se registraron llamadas de emergencia relacionadas. Además, aseguraron que no existía ninguna amenaza para la seguridad pública.

Con información de AFP.