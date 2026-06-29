Así están las llaves de los 16avos de final del Mundial 2026: cuál es el primer clasificado a octavos y la ruta de la Scaloneta a la final

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 avanza sin pausa. Tras la victoria de la Selección Argentina, se cerró la fase de grupos y quedaron definidos los cruces de los 16avos de final, así como el cuadro completo de la fase eliminatoria. Este escenario marca el camino que deberán recorrer las 32 selecciones rumbo a la gran final, programada para el domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Además, este domingo se confirmó al primer equipo clasificado para los octavos de final.

Los 16 encuentros de esta primera etapa de eliminación directa se disputarán entre este domingo —con la apertura protagonizada por la victoria de Canadá— y el viernes 3 de julio, cuando Colombia y Ghana cierren la ronda desde las 22:30 horas.

El sábado por la noche, la Selección Argentina cumplió con lo esperado al vencer a Jordania por 3-1, con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. La “Scaloneta” jugará su próximo partido el viernes a las 19 horas contra Cabo Verde. En caso de avanzar, enfrentará al ganador del duelo entre Australia y Egipto. Más adelante, en un recorrido que los mantiene alejados de los principales candidatos, el rival probable en cuartos de final sería uno entre Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. De superar esa instancia, las semifinales podrían cruzarlos con Brasil o Inglaterra. México, uno de los países anfitriones, sigue un camino similar y busca avanzar a octavos por primera vez en su historia.

En la parte superior del cuadro, dos de los candidatos al título, Francia y España, podrían enfrentarse en cuartos de final. Los franceses comenzarán con Suecia y, posteriormente, podrían tener un duelo complicado frente a Alemania, considerada favorita ante Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, en 16avos. Por su parte, los españoles se medirán en primera ronda con Austria y, si avanzan, se enfrentarán al ganador del cruce entre Portugal y Croacia.

Canadá, primer equipo clasificado, ya tiene asegurado un choque de alto nivel en octavos, donde se enfrentará al vencedor del partido entre Países Bajos y Marruecos.