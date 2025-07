Así está la sensual Julie Newmar, la primera Gatúbela, a los 91 años: fuerza interior y el amor como motor

En la primera serie de televisión de Batman, estrenada en 1966, la actriz Julie Newmar definió para siempre el estilo sensual, felino, sofisticado y magnético del personaje de Gatúbela o Catwoman.

Ella, además, se encargó de incorporar coreografías que resultaron hipnóticas y su propio humor suspicaz. Otro de los punto diferenciales es que, aunque estaba en el bando de los villanos, mostraba un lado coqueto y romántico que generaba una tensión constante con Batman.

“El traje negro de lúrex, con orejas en la parte superior, fue hecho especialmente para mí y se ajustaba a mi figura. Estaba tejido en dos direcciones y captaba la luz para las cámaras. Yo incorporé el cinturón dorado en las caderas que dio el efecto de una silueta más curvilínea”, recordó hace diez años.

Cómo fue elegida Julie Newmar como Gatúbela

Newmar recordó hace algunos años a la revista Vanity Fair que recibió la oferta tres días antes de empezar a grabar, mientras estaba en Nueva York con su hermano. “Mi hermano escuchó la palabra Batman y casi saltó del sillón. Me dijo: ‘¡Hacelo!”.

Julie Newmar incorporó su sensualidad al personaje de Gatúbela Foto archivo Clarín.

En otra nota, para la revista Smithsonian, agregó: “Él había venido a visitarme con algunos amigos de Harvard y cuando escuchó la llamada me insistió para que volara a Los Ángeles”.

“Supongo que se les habían acabado las actrices. Viajé en cuanto pude, a último momento, durante el fin de semana. El lunes recibí el guion y me hicieron la prueba de vestuario. Creo que ya el miércoles estábamos. Fue así de rápido. Así funciona la televisión”, agregó.

También contó: “El papel no era especialmente atlético. Era más de deslizarse, digamos”. Sin embargo, ella aprovechó sus habilidades para la danza. “Busqué que la interpretación tuviera tanto de baile como de actuación. Me propuse que todo el movimiento sea fiel y esté en concordancia con el personaje.”

Julie Newmar participó de 13 capítulos en la primera serie de Batman Foto archivo Clarín.

En otras entrevistas también admitió que jamás fue fan de los cómics de Batman. Por otra parte, su participación fue en 13 episodios a lo largo de las dos primeras temporadas. Sin embargo, con los años y las distintas versiones, quedó instalada como el personaje femenino de la tira más recordado.

Su vida después de Gatúbela

Una nota del sitio Daily Highlight recopila que en los años siguientes a su participación en Batman, continuó su recorrido en el cine y la televisión.

Algunas de las películas en las cuales participó: Mackenna’s Gold, The Maltese Bippy, The Feminist and the Nerd o A Very Missing Person. También participó en programas muy populares de televisión, como Star Trek.

Por otra parte, en los años 70, patentó una línea de pantimedias y corpiños promocionados como casi invisibles.

Su gran motor de vida

En 1977, después de muchos amores resonantes, Newmar se casó con el abogado J. Holt Smith. Juntos se mudaron a Texas. En 1981, a sus 48 años, nació su hijo, John Jewl Smith.

Cuando John nació, advirtieron que tenía síndrome de down y a sus tres años, perdió la audición por meningitis. En 1984, el matrimonio se separó. Newmar, desde ese momento, integró a John en su rutina como actriz.

Julie Newmar, en 2014. Ahora tiene 91 años Foto archivo Clarín.

“John hace mi vida maravillosa. Él cambió mis perspectivas. Es el responsable de mi comprensión y práctica del amor incondicional”, contó. En los últimos años también publicó las muestras de arte de él.

Cómo está hoy Julie Newmar

Newmar tiene hoy 91 años. People cuenta que en los últimos años sus apariciones son muy esporádicas, aunque mantiene actualizada su cuenta de Instagram.

En mayo fue la última salida pública. Varios portales difundieron que se la vio en las calles de Los Ángeles en un scooter motorizado con un sombrero de ala ancha para protegerse del sol.

Unos días antes había posteado un video suyo como Gatúbela y ante los elogios respondió. “Estaba deprimida… hasta que leí los comentarios sobre mí”.