Así detenían a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de robar usando la modalidad «viuda negra»

Luciana Martínez, una ex participante de la edición 2024 de Gran Hermano, y su representante, de quien no trascendió el nombre, fueron detenidos este sábado, acusados de haberle robado a un turista estadounidense utilizando la modalidad «viuda negra». Este domingo, se conoció el video que muestra el momento del arresto, en el que se puede ver al manager de la concursante con un bolso que contenía varias de las pertenencias del viajero.

«¿Qué hiciste con mi pasaporte?», se escucha repetir una y otra vez en el video, en inglés, a quien seria el turista afectado por el robo. La cámara enfoca mientras tanto al manager de la ex participante del reality mientras abre un bolso negro y saca su contenido frente a oficiales de la Policía de la Ciudad. Según informaron fuentes policiales, en su interior, se encontraron varias de las pertenencias de la víctima.

En el mismo video, se ve además el momento en que los oficiales trasladan a Luciana a una comisaría. La ex participante de Gran Hermano fue llevada en lo que aparenta ser su ropa de piyama y esposada.

Según consta en la denuncia, todo inició el sábado en la madrugada cuando, durante una salida a un boliche, el estadounidense de unos 40 años conoció a un hombre y una mujer con quienes consumió algunas bebidas alcohólicas. Posteriormente, los invitó a la habitación del hotel en el que se hospedaba, ubicado en la zona de Palermo, en donde siguieron bebiendo hasta que se quedó dormido.

Al despertarse, el turista descubrió que sus acompañantes ya no estaban en la habitación y que le faltaban algunos objetos personales, entre ellos su pasaporte, un reloj marca Cartier, ropa y tarjetas de crédito. Por ese motivo, cerca del mediodía llamó al 911 y radicó una denuncia.

Tras esa presentación, se abrió una investigación por robo y rápidamente se obtuvieron las imágenes de las cámaras del hotel, que mostraban el momento en que Martínez y su representante salían del lugar. Esas grabaciones fueron clave para identificar a la acusada como la bailarina trans, ex participante del popular reality televisivo y que tiene además un perfil de contenido erótico en las redes sociales.

La detención del manager de Martínez se logró mientras la policía aún estaba realizando tareas en el lugar y recopilando las cámaras de los departamentos y comercios vecinos. Según se informó, los detectives vieron al hombre en la vía pública, en la zona de Santa María Fray de Oro al 1800. Como sus características coincidían con las de la persona que ya habían visto en las grabaciones, decidieron detenerlo.

Fue en ese lugar que los investigadores lograron secuestrar un bolso de cuero negro que en su interior contenía ropa del turista damnificado, además de su reloj y las dos tarjetas de crédito denunciadas.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo del juez Alfredo Godoy, que dispuso la detención de la ex Gran hermano y su representante y ordenó el secuestro de los elementos encontrados y su posterior devolución al estadounidense.

BPO