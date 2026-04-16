Asesinó a once ancianos, cumple 127 años de prisión y ahora cambia de sexo

Joan Vila, conocido como el celador de Olot, cumple una condena de 127 años de prisión por el asesinato de once ancianos en la residencia La Caritat, ubicada en la provincia de Gerona, noreste de España. A los 61 años, Vila inició hace más de un año un proceso de transición de género para convertirse en mujer, y desde hace varios meses permanece en el módulo femenino de la cárcel de Puig de les Basses, donde cumple su condena.

Vila, quien se ha inscrito legalmente como Aura, comenzó un tratamiento hormonal tras comunicar a las autoridades penitenciarias su voluntad de iniciar el cambio de sexo. En su juicio, celebrado en 2013, confesó sentirse “una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre”.

Fuentes cercanas a Vila indican que no ha presentado problemas con sus compañeras de prisión. El Departamento de Justicia ha señalado que los reclusos cuentan con personal especializado en temas de género para brindar acompañamiento y asesoría durante estos procesos. Cabe destacar que este cambio no implica ninguna modificación en la pena que cumple por los once asesinatos cometidos entre agosto de 2009 y octubre de 2010.

Desde su ingreso, Vila no ha recibido permisos para salir de prisión, a pesar de haber solicitado distintas autorizaciones y el tercer grado penitenciario, pedidos que fueron rechazados tanto por la fiscalía como por los abogados de la acusación.

Tras comunicar su intención de cambiar de sexo, se activó el protocolo vigente en estos casos, que incluye el apoyo de los servicios penitenciarios para facilitar los trámites y la coordinación con el Departamento de Salud, encargado de evaluar y autorizar las intervenciones médicas correspondientes. El equipo de educadores, psicólogos y trabajadores sociales de su módulo inició un seguimiento para confirmar su decisión y Vila cuenta desde entonces con el respaldo de organizaciones feministas.

Para llevar adelante el proceso con mayor tranquilidad, fue trasladada a un módulo más pequeño, el de enfermería, donde también fue evaluada por la Unidad de Intervención Compensatoria (UIC), un espacio diseñado para internos en situación de vulnerabilidad. Tras recibir la aprobación pertinente, pasó varios meses en la UIC hasta que, a principios de este año, pudo acceder al módulo femenino, donde convive con una treintena de reclusas, en su mayoría jóvenes.

Vila ha expresado su intención de someterse a una operación para completar su transformación, y se encuentra en lista de espera para recibir la intervención a través del sistema público de salud. Por razones de protección de datos, el Departamento de Justicia no ha proporcionado información adicional, aunque recordó que no es el primer caso de cambio de sexo dentro del sistema penitenciario y que la normativa establece que los internos deben ser asignados al módulo correspondiente al género con el que se identifican.

Agencia EFE.

GML