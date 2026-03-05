Asesinato y misterio en Wayne County: tres mujeres fueron halladas muertas y la Policía inició una persecución en Utah

Una tragedia sin precedentes ha sacudido a Wayne County, uno de los condados menos poblados de Utah, tras el hallazgo de tres mujeres muertas en dos escenas distintas. El descubrimiento ha desatado una cacería humana coordinada en varios condados del sur y centro del estado, manteniendo a la población bajo un estado de alerta máxima y resguardo domiciliario.

Muertes en Wayne County: cronología de un hallazgo macabro

La alerta comenzó la tarde del miércoles cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada informando sobre dos mujeres fallecidas en un sendero de excursión cerca de la localidad de Torrey. Horas más tarde, las autoridades descubrieron el cuerpo de una tercera mujer dentro de una residencia del mismo condado.

Three women were found dead yesterday in Torrey, Utah, and in Wayne County.

The identities of the victims have not been released, but according to DPS, they were women in their 30s, 60s, and 80s.

The Utah DPS urges residents in Torrey and surrounding areas to take extra… pic.twitter.com/aT6dDwPn2u

— 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 (@chiIIum) March 5, 2026

Las víctimas pertenecen a tres generaciones distintas: una mujer en sus 30 años, otra en sus 60 y la mayor en sus 80. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS) no ha revelado la causa de muerte ni el vínculo exacto entre los hallazgos en el sendero y el cuerpo encontrado en la casa, aunque se investiga como una serie de homicidios relacionados.

Operativo de búsqueda en Utah: el Subaru blanco

La policía ha centrado sus esfuerzos en localizar un vehículo específico que podría ser la clave para dar con el sospechoso, quien permanece prófugo y es considerado peligroso.

Vehículo buscado: Subaru Outback 2022, color blanco.

Placa de matrícula: U560YF (Utah).

Instrucción oficial: no acercarse al vehículo y llamar inmediatamente al 911 o al 801-965-3838 en caso de avistarlo.

Un condado en pausa

La magnitud del incidente ha provocado el cierre total de las actividades cotidianas en Wayne County por el resto de la semana. Las autoridades escolares cancelaron las clases de jueves y viernes «por precaución extrema», mientras que el palacio de justicia de Loa y varias clínicas de salud comunitarias también cerraron sus puertas.

Wayne County, UT Sheriff’s Office alert (posted ~2h ago): Due to recent incidents today, residents asked to take extra precautions—keep lights on, doors locked, stay home/with others if possible tonight. Multiple agencies active in area.

Report concerns only to dispatch:… pic.twitter.com/SOfKPoomWy

— SLCScanner (@SLCScanner) March 5, 2026

El sheriff de Wayne County ha sido enfático en su comunicación con los 2,500 residentes del área: «Mantengan las luces encendidas, las puertas cerradas con llave y permanezcan en sus hogares». Agencias federales como el FBI en Salt Lake City ya han confirmado que están al tanto de la situación y listas para intervenir si es necesario.