Asesinaron a un hombre a puñaladas en Pozo Azul: dos mujeres resultaron gravemente heridas

El crimen ocurrió en un paraje rural en el marco de un conflicto por la ocupación de una vivienda en construcción. La víctima identificada como Héctor Hugo Anyer (47) murió en el lugar tras ser atacado con un arma blanca y una de las mujeres sufrió fractura de cráneo.

El hecho se registró el domingo en el paraje La Colorada, a la altura del kilómetro 90 de Pozo Azul. La Policía tomó conocimiento cerca de las 00:50 del lunes, tras un alerta por un violento episodio ocurrido horas antes.

Según las primeras averiguaciones, dos mujeres junto a un hombre, quien luego resultó fallecido, se presentaron en una propiedad de su familia con la intención de retirar del lugar a un individuo que la estaría ocupando sin autorización.

En esas circunstancias, el sospechoso, identificado como David F. alias “Jurandí”, atacó violentamente con un arma blanca a quienes fueron a retirarlo del inmueble, provocando la muerte del hombre y dejando gravemente heridas a ambas mujeres.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de la víctima fatal, identificada como Héctor Hugo Anyer, de 47 años, quien presentaba al menos dos heridas punzocortantes en el tórax. El médico policial estableció que el fallecimiento se habría producido alrededor de las 14:30 del domingo.

Las mujeres lesionadas fueron identificadas como Irene Edith S. (36), quien sufrió heridas cortantes en ambas manos, y Nadia Clarisa S. (38), quien presenta múltiples heridas de arma blanca, entre ellas un corte de gran extensión en la cabeza con fractura de cráneo, además de lesiones en distintas partes del cuerpo.

Ambas fueron trasladadas al hospital SAMIC de Eldorado, donde permanecen bajo atención médica. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica de la Unidad Regional XIV, que realizó las pericias correspondientes. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Posadas para la autopsia.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo de rastrillaje en zonas de monte y caminos rurales para dar con el presunto autor, sobre quien pesa un pedido de detención, así como el secuestro del arma utilizada en el hecho.

La investigación continúa bajo intervención del Juzgado de Instrucción interviniente.