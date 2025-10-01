Asesinan a un hombre de un escopetazo en Makallé

1 de octubre de 2025 Lectores: 49

Un hombre fue asesinado de un escopetazo en la zona rural de Makallé. El presunto autor, con quien la víctima tenía diferencias, fue detenido, así como un segundo hombre por presunto encubrimiento.

Un llamado al 911 alertó sobre un disturbio con disparos en Colonia Mixta, zona rural de Makallé. Al llegar, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Néstor Rubén Alegre. El hecho habría ocurrido horas antes.

En el lugar estaban tres hombres, entre ellos Leandro Ramírez. Según su relato, Sergio Omar Abatte irrumpió y disparó contra Alegre con una escopeta para luego darse a la fuga.

Leandro Ramírez fue detenido al presentar contradicciones en su testimonio. Se sospecha que ofició de “entregador” y el fiscal a cargo lo imputó por presunto encubrimiento.

Paralelamente, otra comisión policial detuvo a Sergio Omar Abatte. En el allanamiento de su vivienda no se encontró el arma homicida, pero se secuestraron un revólver, un rifle calibre 22 y municiones.

Según los testigos, el móvil del crimen serían diferencias de vieja data entre la víctima y el presunto asesino, quien ya habría amenazado a Alegre en otras oportunidades.

Hasta el momento, no se ha encontrado el arma homicida, una escopeta. La causa queda en manos de la justicia, que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente el hecho.

Fuente: HDP Noticias