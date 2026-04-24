Aseguran que Trump evalúa quitar el apoyo al Reino Unido por Malvinas y hubo una fuerte reacción en Gran Bretaña

La agencia Reuters informó que Donald Trump evalúa retirar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas, una medida que generó una fuerte reacción en la prensa británica y una rápida respuesta del portavoz del primer ministro Keir Starmer, quien reafirmó la soberanía británica sobre las islas, calificándola como «histórica e inalterable».

La información surge a partir de un correo interno filtrado del Pentágono, que detalla posibles sanciones contra países que, a criterio de Washington, no han apoyado las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán. En el documento, el Departamento de Defensa estadounidense plantea la revisión del respaldo diplomático de Estados Unidos a las «posesiones imperiales» europeas, como las Islas Malvinas, e incluso menciona que esta evaluación podría extenderse a las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, territorios españoles en el norte de África.

Horas después de filtrarse el informe, Dave Pares, portavoz del primer ministro británico, afirmó que la soberanía británica sobre las Malvinas «no está en cuestión». Destacó que la posición del Reino Unido, basada en el derecho de autodeterminación de los isleños, ha sido expresada de manera clara y consistente. Recordó además el referéndum celebrado en 2013 en las islas, donde el 98% de los votantes optó por mantener el estatus como territorio británico de ultramar.

La relación entre Reino Unido y Estados Unidos atraviesa un momento de tensión, especialmente luego de que Starmer reiterara en varias ocasiones que no se dejará «arrastrar a la guerra» contra Irán. Además, anunció restricciones para que la aviación estadounidense utilice bases británicas en Inglaterra y el Océano Índico exclusivamente con fines defensivos.

Los medios británicos no tardaron en reflejar el impacto de esta noticia. El diario The Sun publicó un titular contundente: «AMENAZA DE LAS ISLAS». Según The Telegraph, la filtración revela la intención de Washington de penalizar a socios de la OTAN que se resisten a apoyar la ofensiva en Oriente Medio. Entre las sanciones evaluadas se encuentra la revisión del respaldo estadounidense a las reclamaciones británicas sobre las Malvinas.

El Pentágono también planteó la suspensión de España de la OTAN como castigo a los aliados que no respalden la guerra impulsada por la administración Trump contra Irán. El documento señala que esta medida tendría un impacto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un efecto simbólico considerable.

En la cumbre informal de líderes europeos en Nicosia, Chipre, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue consultado sobre estas posibles sanciones. Sánchez afirmó que España es un «socio leal» que cumple sus «responsabilidades» dentro de la Alianza, siempre respetando la legalidad internacional. Añadió que su gobierno no basa sus respuestas en correos electrónicos filtrados, sino en documentos oficiales y posicionamientos formales de Estados Unidos, reiterando la disposición española a colaborar plenamente con sus aliados dentro del marco legal internacional.