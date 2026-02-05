Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei

Nadie puede decir con ciencia cierta de dónde salió la versión, ya que no hay ninguna fuente oficial, pero una versión periodística señala que Javier Milei viajaría a Londres en abril para tratar el tema Malvinas y avanzar en acuerdos bilaterales con el Reino Unido, en una agenda que además quedó atravesada por un rumor inesperado: Mick Jagger habría pedido reunirse con el Presidente argentino.

¿Será una reunión de cantante a cantante? Se sabe que el presidente argentino es fanático de los Stones, que en su juventud lideró como vocalista una banda que también hacía cover de ellos. ¿O será que Jagger quiere blanquearle algo que también está corriendo como rumor en las redes, y es que los Rolling Stones piensan en dar tres paquetes de show por el mundo, como residencias -es decir, varios en el mismo lugar- y que uno de los lugares en los que pensaron es en Buenos Aires.

Se sabe, aquí se sienten queridos y cuidados y las legiones rolingas se cuentan de a miles.

Pero volvamos a la supuesta reunión entre el presidente y la boca más conocida del rock and roll mundial.

La versión comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y se apoya en este eventual viaje presidencial al Reino Unido que incluiría reuniones vinculadas a la relación bilateral y al histórico reclamo argentino por las islas. En ese marco, surgió este dato.

Lo dijo Cristina Pérez

Según afirmó Cristina Pérez en LN+, el líder de los Rolling Stones habría manifestado su interés en conocer personalmente a Milei y estaría dispuesto a hacerlo “donde le digan”.

De acuerdo con esa información, un empresario habría actuado como nexo informal entre el entorno del músico y la Casa Rosada. La respuesta atribuida al propio Presidente fue tan llamativa como reveladora sobre su admiración por el artista: “Parece que el tipo me ama, pero no sabe que él es mi máximo ídolo”.

Esta no es la primera vez que surge este rumor, ya que en 2024 algunas versiones ya especulaban con una posible reunión entre el legendario músico y el libertario, con el ex primer ministro británico Boris Johnson oficiando como vínculo entre ambos.

Mick Jagger, además, estudió Economía y Negocios en Londres y es quien lleva los números de la banda más grande del mundo.

Soy tu fan

El Presidente argentino no ha ocultado nunca su fanatismo por los Rolling Stones, e incluso lo ha expresado en reiteradas ocasiones en su cuenta de X, donde ha definido al grupo como «la mejor banda de la historia». También compartió por dicha red social su experiencia viéndolos en vivo, con guiño especial al cantante: «Imposible olvidar ver a Mick Jagger salir desde la cobra cantando Tumbling Dice del maravilloso Exile on Main St. de 1972».

Y viene de cantar el Rock del gato, junto a su ex Fátima Florez, en Mar del Plata. Recordemos, la canción es de los Ratones Paranoicos, la banda emblema de la movida stone en la Argentina, y varias veces teloneros suyos en sus shows en River.

Por ahora, no existe una agenda oficial confirmada ni voceros del Gobierno que validen el encuentro, aunque el rumor ganó volumen a partir de la posibilidad concreta de un viaje a Londres y de la conocida afinidad de Jagger con la cultura argentina, un vínculo que el músico ha mencionado en distintas oportunidades a lo largo de su carrera.

El viaje de Milei al Reino Unido había sido confirmado por el propio mandatario a The Telegraph en diciembre pasado, aclarando que sería «entre abril y mayo» del corriente año. En caso de concretarse, sería la primera visita de un presidente argentino a las islas en el siglo XXI. El último jefe de Estado en viajar fue Carlos Menem en 1998.

Lo cierto es que una foto entre Mick Jagger y Javier Milei haría muy feliz a nuestro presidente y también recorrería el mundo. Es sólo rock and roll, pero me gusta.