Aseguran que el Gobierno evalúa eliminar el Monotributo y modificar Ganancias

Trascendieron este jueves los detalles de la reforma tributaria y laboral que planea Javier Milei, y que incluiría la eliminación del tributo que actualmente abarca a cerca de 3 millones de contribuyentes.

Según trascendió este jueves, el Gobierno de Javier Milei está analizando una profunda reforma laboral y tributaria, que incluiría la eliminación del monotributo.

La propuesta, contenida en un documento interno, tiene como objetivo «formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional», según reuniones privadas reveladas este jueves por el diario Clarín.

Uno de los cambios más drásticos que analiza el Gobierno es la eliminación del Monotributo, un régimen que actualmente abarca a cerca de 3 millones de contribuyentes (una medida largamente sugerida por el FMI).

Régimen de Autónomos: Se evalúa elevar la base mínima de aportes, con una escala modificada que pasaría de la actual de $$50.000-$700.000$ a una de $$100.000-$500.000$. Además, se habilitarían deducciones de gastos personales.

Impuesto a las Ganancias: Se planea un rediseño que unificaría el mínimo no imponible en torno a un salario promedio de $1,7 millones mensuales en 2025. Para la segunda mitad del año, un soltero sin hijos comenzaría a pagar Ganancias a partir de un salario bruto cercano a $2,84 millones. Este cambio incorporaría a unas 3 millones de personas al régimen de facturación, manteniendo la escala del 5% al 35%.