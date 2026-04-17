«Asco me dan las feministas»: una nena criticó a Javier Milei en OLGA y Yanina Latorre salió al cruce

En las últimas horas se viralizó un video en el que una niña critica al economista Javier Milei durante la emisión en vivo del programa OLGA, lo que generó una importante polémica y abrió un debate en redes sociales.

El incidente ocurrió en el ciclo Tapados de laburo, donde el animador infantil Topa recibió la visita de un grupo de niños. Mientras estaban sentados en el piso junto a Paula Chaves, Nacho Elizalde y Luli González, una de las pequeñas tomó el micrófono para hacerle una pregunta a Topa.

La niña comenzó diciendo: “¿Sabías que las mujeres van a la marcha para usar su poder?”, y, tras recibir la felicitación del animador, agregó: “Y, también, todos odiamos a Milei…”. En ese instante, Paula Chaves le retiró rápidamente el micrófono, y en el estudio estallaron risas y aplausos, algunos incluso de pie, sorprendidos por lo ocurrido.

El video se difundió rápidamente en las redes, donde generó opiniones divididas entre quienes se mostraron divertidos y quienes lo criticaron duramente. Entre los cuestionamientos más destacados se encuentra el de Yanina Latorre, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) escribió: “Patético lo de Olga, los aplausos de los productores, la risa de Paula… ¡no es gracioso!”.

La panelista agregó con firmeza: “Es una niña, absolutamente politizada, le están quemando la cabeza, ¡es una niña! Asco me dan las feministas que les lavan la cabeza a los niños”. Otro usuario se sumó a las críticas señalando: “Repudiable la reacción del equipo técnico de OLGA, utilizando la expresión de una nena para hacer política. Asco es poco. Pero bueno, nada sorprende, son todos kukas progresistas”.

Frente a estos comentarios, Latorre concluyó: “Qué desastre posta lo de OLGA”.

Entre las opiniones en contra también se leyeron mensajes como: “Qué bajón cómo le quemaron la cabeza a esta nenita de no más de 7 años” y “Qué asco Olga exponiendo a menores de edad”; “¿Qué aplauden? ¿Qué festejan?”; “Vergüenza ajena, ¡pobre criatura de Dios!”; “Estos padres son unos hdpts por llenarles la cabeza a los niños” y “Qué tan miserable tenés que ser para meterle política en la cabeza a tu nene”.

Por otro lado, hubo quienes defendieron el momento, comparándolo con la visita del niño Pedrito a Javier Milei en la Casa Rosada, y afirmaron: “Hay que enseñarle a los niños que este gobierno es una mier…a, básicamente no mentirles”.

Además, Paula Chaves desmintió un rumor que circuló en redes sobre la identidad de la niña, aclarando: “No mal informen, ¡no es mi hija!”, para poner fin a las especulaciones.