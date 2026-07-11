Asaltantes lo emboscaron cuando volvía a su casa y él mató a uno desde el suelo: ya son 5 ladrones abatidos en Provincia en los últimos cuatro días

Cuatro delincuentes armados intentaron asaltar a un joven que regresaba a su hogar en Moreno, en el noroeste del Gran Buenos Aires. Sin embargo, la víctima resultó ser un cabo de la Policía Federal, que, aunque vestido de civil y de franco, sacó su arma para defenderse y disparó, matando a uno de los atacantes.

El hecho ocurrió este viernes por la mañana y representa el quinto caso en los últimos cuatro días en el que asaltantes fueron abatidos por efectivos policiales, ya sea en actividad o retirados, que respondieron a tiros ante distintos intentos de robo en Moreno, La Plata y Avellaneda.

A unas quince cuadras del lugar donde un policía defendió a una familia en un robo en el barrio Casasco, también en Moreno, el cabo William Zurita fue interceptado por cuatro hombres, dos de ellos armados, en la calle Ituzaingó casi esquina Dardo Rocha, al sur de la ciudad. Zurita caminaba desde la estación Moreno del ferrocarril Sarmiento hacia su casa cuando fue rodeado y amenazado con la frase “estás robado”.

Ante la amenaza, el policía desenfundó su arma reglamentaria, una Bersa TPR9, y efectuó un disparo que impactó en uno de los asaltantes, quien quedó tendido en el suelo y falleció antes de que llegara la ambulancia. Los demás delincuentes huyeron, mientras que el cabo resultó ileso.

Intervinieron la comisaría primera de Moreno y la fiscalía 4, que iniciaron una investigación por “averiguación de ilícito y robo en grado de tentativa”. Los secretarios de la fiscalía, Martín Borgnia y Rebeca Patiño, ordenaron preservar la escena del hecho, tomar declaración al policía y secuestrar su arma con 15 cartuchos calibre 9 mm, además de uno en la recámara, a modo preventivo.

Desde el martes pasado, cinco asaltantes han muerto tras intentos de robo en los que las víctimas, policías armados, respondieron con disparos en distintas localidades del Gran Buenos Aires.

El primer caso ocurrió en Moreno, poco después del partido de la Selección Argentina, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda en Santa María de Jesús al 2600 y tomaron rehenes, incluso apuntando con un arma a un niño de dos años. Al intentar huir en la camioneta de la familia con objetos robados, tuvieron problemas para maniobrar el vehículo, lo que alertó a los vecinos. Rodolfo Camaratta, otro cabo de la Policía Federal de 29 años, intentó detenerlos, pero se inició un tiroteo en el que mató a dos de los ladrones. Camaratta resultó herido con tres disparos en la cara, un brazo y el pecho, que requirieron una cirugía de urgencia.

El miércoles se registraron episodios similares en Gerli, Avellaneda, y en City Bell, al norte de La Plata.

En City Bell, durante la madrugada, dos motochorros intentaron asaltar a un agente policial que esperaba un transporte para ir a trabajar en la zona del Camino Centenario. Al exhibir un arma, recibieron un disparo que desestabilizó la moto, provocando la muerte de uno de los asaltantes y heridas a su cómplice, quien fue detenido posteriormente en Gonnet tras comprobarse que el arma utilizada para el robo era de utilería.

Ese mismo día, en la zona de Casacuberta y Paunero, en el centro de Gerli, otra pareja de motochorros armados intentó asaltar a un oficial retirado y a su esposa que acababan de retirar dinero del banco. Durante el forcejeo para quitarle la cartera a la mujer, el expolicía fue derribado al suelo y amenazado. Aprovechando una distracción del agresor, sacó un arma y disparó dos veces, hiriendo de muerte al asaltante, quien cayó desplomado en la calle, mientras su cómplice escapaba en moto.